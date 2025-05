Mercato OM : Longoria prépare une offre pour un crack turc

Le président de l’OM, Pablo Longoria, travaille d’arrache-pied pour renforcer son effectif durant ce mercato et serait prêt à formuler une offre pour une jeune pépite turque.

Mercato OM : Pablo Longoria fonce sur Yusuf Akçiçek

À l’Olympique de Marseille, l’attaque n’est pas la seule à monopoliser l’attention de Pablo Longoria durant ce mercato estival. Alors qu’un accord total est en passe d’être conclu pour le transfert de Luis Henrique à l’Inter Milan, le président marseillais travaille également en coulisse pour étoffer sa défense. Plusieurs pistes sont déjà explorées dans ce sens.

Lire aussi : OM : Luis Henrique vers l’Inter ? Longoria confirme !

À voir Mercato ASSE : Quel avenir pour Nadé et Batubinsika ?

Les noms de Wesley Fofana, Aymeric Laporte ou encore Facundo Medina sont régulièrement évoqués. Les responsables de l’OM étudient également une piste pour le moins inattendue. Le média turc TRT Spor assure en effet que le jeune défenseur central Yusuf Akçiçek figure parmi les profils activement suivis par le board olympien.

C’est 25 millions d’euros pour son transfert

Le joueur de 19 ans sort d’une saison pleine avec le Fenerbahçe, comptabilisant 20 rencontres disputées. Yusuf Akçiçek est même considéré comme l’une des plus belles révélations du football turc. Son profil prometteur et ses prestations solides ont attiré l’attention de l’OM. La source ajoute que le club présidé par Pablo Longoria serait même prêt à formuler une offre de 19 millions d’euros pour son transfert. 🚨Pablo Longoria 🇪🇸 se serait déplacé à Istanbul, afin de rencontré le président du Fenerbahçe pour négocier un transfert de Yusuf Akçiçek 🇹🇷 !!!



👉 Lyon et Bologne suivent également le joueur, mais l’OM la piste la plus concrète !!!



👀 Yusuf Akçiçek 🇹🇷 veut aller en Europe si… pic.twitter.com/Cl6c5Nh3d3— 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) May 20, 2025

Lire aussi : Mercato OM : Longoria a tranché, 5 joueurs sont intouchables

Cette future offre sera-t-elle suffisante pour s’offrir les services de Yusuf Akçiçek ? Pas si sûr. Le Fenerbahçe réclamerait environ 25 millions d’euros pour se séparer de son jeune prodige. De plus, le PSG, l’OL et Bologne seraient aussi sur ses traces, ce qui risque de faire grimper les enchères pour son éventuel transfert.