FC Nantes : Ahmed Kantari décline l’offre de Kita !

Le FC Nantes a limogé son entraîneur, Antoine Kombouaré ce mardi après le maintien difficile du club en Ligue 1. Cette saison, les Canaris ont encore rencontré assez de difficultés avant d’assurer le maintien dans l’élite. Le FC Nantes a enregistré un bilan décevant de 8 victoires, 12 nuls et 14 défaites durant cette campagne. Un bilan jugé insuffisant par les dirigeants nantais.

« Je voudrais remercier Antoine pour le travail effectué durant ces 14 derniers mois. Je pense que peu de gens se rendent compte du rythme, de la pression et de la fatigue physique et mentale d’un entraîneur. Antoine a réussi à maintenir le club dans l’élite deux saisons de suite alors que la situation économique est difficile. C’est une page qui se tourne et un nouveau chapitre qui s’ouvre avec une feuille de route claire : repartir de l’avant en prônant le beau jeu et en faisant confiance à la formation », a écrit le président du FCN, Waldemar Kita dans un communiqué.

La direction du FC Nantes cherche déjà sur le marché le successeur d’Antoine Kombouaré. Selon les informations de Foot Mercato, Kita privilégie une piste en interne pour occuper ce poste. Le patron du FC Nantes aurait jeté son dévolu sur l’entraîneur adjoint de l’équipe, Ahmed Kantari. Ce dernier est arrivé à la Beaujoire en janvier 2025 et épaule le Kanak.

Très vite, L’Équipe fait le point sur ce dossier et indique que les dirigeants nantais visent effectivement Ahmed Kantari pour ce poste. Mais ce dernier n’est pas chaud pour prendre les rênes de l’équipe en remplacement d’Antoine Kombouaré. Pierre Sage est aussi sur la short-list du FC Nantes pour diriger le FC Nantes.

