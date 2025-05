OL : Mercato au point mort, incertitude avant la DNCG

Le recrutement à l’OL est toujours plombé par la sanction de la DNCG. Avant le passage de John Textor devant la Commission de contrôle des clubs professionnels, aucun transfert, précisément dans le sens des arrivées, n’est possible à Lyon.

Le mercato de l’OL plombé, Textor tente de rassurer avant son passage devant la DNCG

L’OL est en attente de son passage devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) avant d’espérer lancer le recrutement de nouveaux joueurs. Évidemment, à condition que l’interdiction de recrutement imposée par le gendarme financier de la LFP au club rhodanien depuis novembre 2024 soit levée.

Pour convaincre la DNCG, John Textor doit réunir plus de 100 M€, afin de combler une partie du déficit financier de l’Olympique Lyonnais. En attendant le rendez-vous décisif à la Ligue, prévu en juin, le dirigeant américain tente à chaque occasion de rassurer les supporters inquiets. Il assure qu’avec la vente des parts d’Eagle Football Group dans Crystal Palace en Premier League et l’entrée en bourse du groupe (EFG) à New York, le dossier de l’OL sera solide.

Dans son dernier communiqué, John Textor indique que la holding est « dans la phase finale du processus de vente / plan stratégique concernant sa participation dans Crystal Palace et prévoit également de déposer sa déclaration d’enregistrement confidentielle relative à son introduction en Bourse, prévue auprès de la SEC, au cours du mois de mai 2025. »

OL : Un expert « sceptique à propos de la stratégie de John Textor »

Mais selon un expert, consulté par le site Olympique et Lyonnais, le délai est extrêmement court pour conclure toutes les initiatives évoquées avant le passage devant la Commission de contrôle. « On rentre dans un timing qui empêche toute entrée en bourse avant le passage devant la DNCG », note David Gluzman, banquier d’affaires et amateur de football. « Il faudrait entre six et huit semaines. Concernant Crystal Palace, idem, c’est beaucoup trop court, d’autant plus qu’il faut passer par le ‘Directors’ test’ en Angleterre », justifie la source.

En conclusion, David Gluzman ne cache pas son pessimisme quant à la stratégie du patron d’EFG. « Je ne suis pas pessimiste sur la survie à court et moyen terme de l’OL, mais je suis sceptique à propos de la stratégie de John Textor », a-t-il déclaré. Comme quoi, Lyon est loin d’être sorti de la galère, après toute une saison sans recrutement.