Mercato OL : Libre, Lacazette prend une décision radicale

L’OL a décidé de laisser Alexandre Lacazette libre à la fin de son contrat en juin. Quelques jours après l’hommage des supporters, le « général » a pris une décision radicale concernant son avenir.

Mercato : Lacazette décide de ne pas jouer pour un autre club en France

Alexandre Lacazette quitte l’OL après 10 saisons passées dans son club formateur en deux phases. Son contrat prenant fin le 30 juin, officiellement, ne sera pas renouvelé. Le capitaine des Gones a eu droit à un vibrant hommage au Groupama stadium lors du dernier match de la saison contre Angers SCO (2-0), samedi dernier.

Lisez aussi : OL : Mercato au point mort, incertitude avant la DNCG

À voir PSG : Un renfort avant le choc contre l’Inter Milan

À cette occasion, le buteur des Gones avait réussi un doublé, portant à 201 le nombre de but inscrits en 391 matchs sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Interrogé sur son avenir, Alexandre Lacazette a indiqué qu’il cherche encore un nouveau club.

Toutefois, il précise qu’il ne s’engagera pas avec une équipe en Ligue 1, par respect pour son club de cœur. « Je ne vais pas arrêter de jouer. Je ne sais pas encore où. Mais ce ne sera pas en France. Pour moi, il n’y a que Lyon », a-t-il déclaré sur OL Play.

L’attaquant file vers le Golfe ou la MLS aux Etats-Unis

L’attaquant de 34 ans pourrait rebondir dans le Golfe en Arabie Saoudite ou il était sollicité par plusieurs clubs pendant le mercato d’été 2024. Il est également possible qu’il se dirige vers le championnat nord-américain en Major League Soccer (MLS).

Lisez aussi : OL Mercato : Un club inattendu fonce sur Thiago Almada

À voir Mercato OM : Changement de plan pour Azzedine Ounahi

Libre de tout engagement, Alexandre Lacazette prendra son temps pour décider de sa prochaine destination. Mais avant même son denier défi loin de l’Europe, il songe à sa reconversion. « Beaucoup me disent qu’ils me voient revenir comme coach. Moi, je me vois bien dans un staff. […]. Sinon, pourquoi pas à un poste à responsabilité dans un club », a-t-il indiqué.