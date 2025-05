Mercato FC Nantes : Kita lance la grande purge au FCN

Le FC Nantes s’apprête à vivre un mercato d’été très mouvementé, marqué par un profond remaniement de son effectif. Après une nouvelle saison frustrante, Waldemar Kita enclenche un grand ménage pour relancer un FCN à la dérive.

Mercato FC Nantes : Un vestiaire à reconstruire, 9 joueurs sur le départ

Le départ d’Antoine Kombouaré n’était que le premier acte d’un été mouvementé à la Jonelière. Le FC Nantes va désormais ouvrir un large chantier de reconstruction, avec pas moins de neuf départs envisagés. Parmi les joueurs les plus sollicités figurent Nathan Zézé, Mathis Abline, Moses Simon et Douglas Augusto.

Ces éléments-clés pourraient quitter la Loire, alors qu’ils attirent l’œil de clubs aux ambitions supérieures. Jean-Charles Castelletto, Pedro Chirivella ou encore Fabien Centonze sont également sur la sellette, tout comme Mostafa Mohamed et Alban Lafont, déjà proche d’un départ cet hiver.

Les prêts de Sow, Cozza, Thomas et Elia ne seront pas reconduits, tandis que Florent Mollet quittera librement le club. Dans ce climat instable, seuls Johann Lepenant, Anthony Lopes et Francis Coquelin semblent assurer leur avenir à Nantes. En revanche, les cas Pallois et Coco restent en suspens. L’ère Kita se poursuit, mais l’incertitude règne plus que jamais sur l’avenir du FCN.