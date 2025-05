Mercato : Le Stade Rennais dépose Ismaël Koné à Marseille

Le milieu de terrain canadien, Ismaël Koné pourrait faire son retour à Marseille. Les dirigeants du Stade Rennais ne sont pas prêts à répondre aux exigences financières de l’OM.

Mercato Stade Rennais : Rebondissement pour l’avenir Ismaël Koné

Le Stade Rennais pourrait finalement renoncer à la signature définitive d’Ismaël Koné. Arrivé à Rennes lors du dernier mercato estival en provenance de l’OM sous la forme de prêt avec option d’achat, le milieu de terrain canadien aurait convaincu le technicien rennais, Habib Beye.

Cette saison, Ismaël Koné a disputé 12 rencontres de Ligue 1, a inscrit un but et délivré une passe décisive. Le coach sénégalais aurait demandé à ses dirigeants de lever l’option d’achat et de recruter définitivement le Canadien. Selon les informations de Les Transferts, la direction de l’OM est aussi ouverte au départ définitif de sa pépite, mais exige un prix un peu élevé.

En raison de la forte concurrence à l’Olympique de Marseille, Ismaël Koné n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Les pensionnaires du stade Vélodrome sont prêts à entamer des discussions avec les dirigeants du Stade Rennais pour céder leur joueur. L’international canadien a aussi donné son accord pour rester en Bretagne.

La Provence indique que le club phocéen exige 14 millions d’euros pour lâcher Ismaël Koné, une somme que le Stade Rennais n’est pas prêt à payer. Les dirigeants du club breton envisageraient désormais de laisser Ismaël Koné faire son retour à Marseille.