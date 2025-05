Mercato ASSE : Un nouveau prétendant pour Davitashvili

L’ASSE est harcelée pour Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, alors que le mercato d’été n’est pas encore ouvert officiellement. En plus du RC Strasbourg, un club étranger serait intéressé par les services du second.

Mercato : Harcelée pour Stassin et Davitashvili, l’ASSE tente de résister

Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ont été les deux attaquants de l’ASSE les plus décisifs lors de la saison dernière, malgré la relégation de leur équipe en Ligue 2. Le premier a marqué 12 buts et réalisé 5 passes décisives en 28 matchs de Ligue 1, tandis que le deuxième a été auteur de 9 buts et 8 passes décisives en 33 matchs de championnat.

L’ASSE tente de résister à l’intérêt des prétendants pour l’avant-centre belge et l’ailier géorgien, en les déclarant intransférables, selon Foot Mercato. Toutefois, ce n’est pas suffisant pour freiner ces clubs désireux de les recruter. Ils pourraient bien passer à l’offensive avec des offres intéressantes ou irrésistibles qui feraient bouger les lignes à Saint-Etienne pendant le mercato.

AS Saint-Etienne : En plus de Strasbourg, Galatasaray vise Davitashvili

D’ailleurs, le RC Strasbourg n’est plus seul aux trousses de Zuriko Davitashvili. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport Géorgie, Galatasaray s’intéresse au profil du numéro 22 de l’ASSE. Si l’on en croit la source, le club turc est prêt à sortir le chéquier pour le recruter cet été. Pour se donner les moyens d’attirer Zuriko Davitashvili, Galatasaray serait prêt à tripler son salaire, d’après les indiscrétions du média.

Pour rappel, l’équipe basée à Istanbul est qualifiée pour la Ligue des champions. Elle cherche donc des renforts pour la campagne européenne, et le joueur de l’ASSE fait partie de ses priorités estivales. Notons que Zuriko Davitashvili a été recruté à 6 M€ à Bordeaux en juillet 2024 et s’est lié aux Verts jusqu’en juin 2028. Selon l’estimation de Transfermarkt, il vaut désormais 10 M€.

