Mercato PSG : Un crack portugais rend fou Luis Enrique !

Pépite du championnat portugais, Rodrigo Mora est sur les tablettes du PSG en vue du mercato estival. Le technicien du Paris SG, Luis Enrique pousse pour son transfert à Paris.

Mercato : Le PSG lorgne Rodrigo Mora

Le jeune milieu offensif portugais, Rodrigo Mora est une priorité du PSG cet été. Cette saison, la pépite du FC Porto a brillé avec les Dragons, ce qui lui a valu une convocation en sélection nationale pour disputer la demi-finale de la Ligue des Nations avec le Portugal. Rodrigo Mora a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives en 30 apparitions lors de sa première campagne avec l’équipe première.

Ses statistiques attisent les convoitises des dirigeants du Paris SG. Le technicien parisien, Luis Enrique a validé le profil du joueur et insiste pour son arrivée à Paris. Le directeur sportif du club de la capitale, Luis Campos fait feu de tout bois pour tenter d’attirer cette pépite au Paris SG.

Mais le dossier est complexe pour les Parisiens. Le jeune milieu offensif a prolongé son contrat avec le FC Porto jusqu’en 2030 deux jours après son 18ᵉ anniversaire avec une clause libératoire fixée à 70 millions d’euros. Les dirigeants portugais ont blindé la pépite pour éloigner les prétendants.

« Ce renouvellement représente beaucoup pour moi, je suis très heureux. Je viens d’avoir 18 ans et je pense que c’est mon plus beau cadeau. Je suis très fier de pouvoir rester dans ce club, c’est une fierté pour moi et ma famille. Je dois remercier le conseil d’administration qui a cru en moi, tous mes coéquipiers et toute ma famille pour m’avoir aidé à aller aussi loin », a réagi le jeune milieu de terrain après la prolongation de son contrat.

Le PSG va casser sa tirelire s’il veut déloger Rodrigo Mora du FC Porto. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de Rodrigo Mora est estimée à 20 millions d’euros.