Mercato: Le Barça annonce une offre du PSG pour Lamine Yamal

Considéré comme l’héritier de Lionel Messi au Barça, Lamine Yamal va-t-il connaître la même longévité que la star argentine en Catalogne ? En tout cas, le PSG serait prêt à une folie pour l’attirer, selon le directeur sportif des Blaugranas.

Mercato : Le PSG a fait une offre pour Lamine Yamal

Avec ses 18 buts et 25 passes décisives en 54 matches toutes compétitions confondues cette saison, Lamine Yamal s’est définitivement imposé comme le véritable maître à jouer du FC Barcelone. Doté d’une technique hors pair et d’un touché qui rappelle les belles heures de gloire de Lionel Messi, l’international espagnol de 17 ans séduit la planète football.

Et le Paris SG, qui s’inscrit désormais dans le recrutement de jeunes talents prometteurs, serait prêt à tout pour s’offrir les services de Lamine Yamal. D’ailleurs, lors du dernier mercato estival, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont tenté de déloger le joyau des Blaugranas. Si cette tentative a été démentie dans la capitale française, Deco, le directeur sportif du Barça, confirme ce jeudi que le PSG a bel et bien fait une offre pour Lamine Yamal, en vain.

Profitant d’un entretien accordé à la RAC1, le dirigeant barcelonais a notamment déclaré : « des offres pour Lamine ? Oui, la saison dernière. Oui, pas encore celle-ci, mais nous voulons qu’il reste. Pas d’offres, parce que vous ne voulez pas écouter, mais le PSG a demandé, Madrid n’a pas demandé. »

D’après plusieurs sources concordantes, les pensionnaires du Parc des Princes auraient proposé jusqu’à 250 millions d’euros pour attirer le numéro 19 du Barça, mais Joan Laporta et les décideurs du club culé ont refusé de vendre leur joyau.

Deco : « Il faut profiter de Lamine »

Pour éloigner définitivement le Paris Saint-Germain et d’autres grands clubs européens, le FC Barcelone prépare une prolongation de contrat longue durée pour blinder Lamine Yamal. Selon Deco, celle-ci est proche d’être finalisée.

« Elle est en bonne voie », indique l’ancien meneur de jeu portugais. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Yamal ainsi parapher un nouveau bail de cinq saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2030. Certaines sources proches du Barça évoquent même un salaire qui ferait de lui le plus gros revenu du vestiaire, avec en prime une clause libératoire d’un milliard d’euros pour décourager le Paris SG et tous les autres courtisans du jeune crack.

« Il faut profiter de Lamine, car c’est rare que ça arrive. Il doit vivre sa vie et être heureux. Pour un footballeur de ce niveau, c’est l’essentiel. Peu importe que tu aies 17, 18 ou 19 ans, un joueur doit avoir un contrat équitable », assure Deco, qui pense qu’il « n’y a pas de meilleur environnement ni de meilleur club que le Barça » pour Lamine Yamal.