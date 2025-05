Stade Rennais : Loïc Désiré fonce sur un roc belge à 0€

Un défenseur belge libre de tout contrat suscite l’intérêt du Stade Rennais en vue du mercato estival. Le nouveau directeur sportif du SRFC, Loïc Désiré suit le joueur de près.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré se lance sur un défenseur belge

Après le maintien difficile du Stade Rennais, le technicien du club Habib Beye et ses dirigeants font le bilan avant de prendre un nouveau départ. Le Sénégalais secoue son vestiaire pour mettre en place une équipe compétitive la saison prochaine et permettre au Stade Rennais de retrouver sa gloire d’antan.

« Oui, on avait trouvé l’énergie pour le faire sur ces quatre mois déjà. Il va y avoir beaucoup de changements au sein du club. On va maintenant pouvoir s’asseoir et discuter des ambitions du club sur la prochaine saison, pour savoir où chacun veut aller, qui veut être dans le projet du Stade Rennais à 200 %. », a-t-il déclaré après la dernière journée de Ligue 1.

Le nouveau directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré fouille déjà un peu partout pour renforcer l’effectif de l’équipe. Le dirigeant rennais cible un défenseur belge. Selon les informations de Sport, il aurait jeté son dévolu sur Jason Denayer. L’ancien défenseur central de l’Olympique Lyonnais est désormais libre sur le marché des transferts depuis son départ du club saoudien d’Al-Fateh en janvier 2025.

L’international belge envisagerait de faire un retour en Europe. Après plusieurs saisons passées en Ligue 1 sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, Jason Denayer s’est engagé avec un club des Émirats arabes unis en 2022, avant de rejoindre l’Arabie Saoudite en 2023. Sa situation s’est compliquée en Arabie Saoudite après la relégation de son équipe à la fin de la saison.

Le défenseur belge est sans club depuis janvier 2025 et cherche une nouvelle destination pour poursuivre sa carrière. Selon le site Transfertmarkt, la valeur marchande de Jason Denayer est estimée à 2 millions d’euros. Cette saison, l’international belge a fait 15 apparitions avec Al-Fateh avant la fin de son contrat. Le Stade Rennais flaire le coup et pourrait accélérer le dossier dans les prochaines semaines. Les pensionnaires du Roazhon Park n’ont pas encore entamé des discussions avec l’entourage du joueur.