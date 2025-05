Annonce imminente, le PSG tient son premier transfert !

À peine prolongé jusqu’en juin 2023, Luis Campos passe déjà la vitesse sur le mercato d’été. Selon la presse locale, le conseiller sportif du club français serait sur le point de boucler son premier transfert.

Mercato PSG : Luis Campos dévoile ses priorités pour cet été

Prolongé et conforté à son poste au PSG, Luis Campos avance déjà ses pions et lance ses grands chantiers pour le mercato estival qui s’annonce. Le quotidien Le Parisien rapporte ce vendredi que le patron du recrutement du Paris SG vise en priorité un défenseur central droit et un ailier gaucher polyvalent.

De son côté, le journal L’Équipe annonce que le dirigeant portugais serait bien avancé sur la piste d’un défenseur central et serait même d’accord avec son entraîneur Luis Enrique sur le profil ciblé. Plusieurs noms sont sortis récemment, dont celui de Joel Ordóñez (Bruges), Cristhian Mosquera (Valence), Tomas Araujo (Sporting) et Ibrahima Konaté (Liverpool), mais le nom de l’heureux élu n’a pas fuité.

Le conseiller sportif du PSG aurait en tout cas bien avancé sur ce dossier stratégique, à en croire le média sportif. Le spécialiste mercato Sacha Tavolieri révèle que l’heureux élu pourrait être Joel Ordoñez, que Luis Campos a déjà supervisé à plusieurs reprises. Coéquipier de Willian Pacho en sélection, l’international équatorien de 21 ans pourrait débarquer à Paris pour 20 millions d’euros.

Reste maintenant à savoir si ce transfert sera finalisé avant la Coupe du Monde des Clubs et le premier match du Paris Saint-Germain contre l’Atlético Madrid, le 15 juin prochain. Pour rappel, la FIFA autorise la LFP à ouvrir une session de mercato exceptionnelle du 1er au 10 juin, alors que le mercato ordinaire ouvrira ses portes le 16 juin pour se fermer le 1er septembre.

