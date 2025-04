Mercato PSG : Le FC Porto lâche un indice pour Rodrigo Mora

Révélation de la saison au FC Porto, Rodrigo Mora fait déjà rêver presque tous les grands clubs européens, dont le PSG. Cependant, le club portugais ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement.

Mercato PSG : Le double jeu de Luis Campos sur Rodrigo Mora

Quelques heures avant le coup d’envoi du quart de finale retour de Ligue des Champions contre Aston Villa, le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, a publiquement démenti la rumeur envoyant le phénomène portugais Rodrigo Mora du FC Porto à Paris cet été. « Cette rumeur est complètement fausse. À Paris, We Love Mayulu ! », a notamment déclaré Campos au micro de Canal.

Toutefois, selon les informations de Livefoot, le collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi n’aurait pas dit la vérité dans ce dossier, puisque la cellule de recrutement du Paris SG suivrait avec attention la progression du jeune ailier de 17 ans depuis le début de la saison. Toujours selon la même source, Luis Campos ne manquerait aucun match de Rodrigo Mora.

« S’il est vrai que le PSG n’a entrepris aucune démarche officielle vis-à-vis du FC Porto, il est faux d’affirmer que Paris ne s’intéresse pas à Rodrigo Mora. Plus les mois avancent et plus l’intérêt de Luis Campos grandit », assure le portail sportif. Conscient de l’intérêt que suscite son joyau offensif, le club de Porto serait en train de prendre des dispositions pour blinder son avenir.

Rodrigo Mora va prolonger son contrat à Porto

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le FC Porto, Rodrigo Mora est considéré comme l’un des meilleurs offensifs les plus prometteurs de sa génération au Portugal. Représenté par l’influent Jorge Mendes, l’international portugais des moins de 18 ans est donc tout logiquement sous le feu des projecteurs, mais les Dragons entendent bien garder son trésor au moins une saison supplémentaire.

Mieux, les dirigeants de Porto veulent prolonger son contrat afin d’augmenter le montant de sa clause libératoire fixée à 45 millions d’euros. Aux dernières nouvelles, le journaliste Santi Aouna confirme cette tendance et précise même que tout serait déjà bouclé entre la direction de l’ancien club de Vitinha et le clan Mora pour la signature d’un nouveau bail.

« Tous les documents ont été vérifiés et approuvés par le club et le joueur », explique le spécialiste mercato de Foot Mercato. Ainsi, Rodrigo Mora devrait désormais être lié à son club formateur jusqu’en juin 2030, avec une clause libératoire fixée à 100 millions d’euros. Le Paris SG sait donc ce qui lui reste à faire.