OM : De Zerbi prêt à démissionner ? Une grosse info tombe

Alors que Roberto De Zerbi est fortement pressenti pour un retour en Serie A, l’OM affiche une sérénité inébranlable. L’avenir de son entraîneur est d’ores et déjà scellé en interne.

Les spéculations autour d’un départ de Roberto De Zerbi durant ce mercato estival se multiplient. Ces dernières heures, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille est annoncé parmi les cibles de l’Inter Milan. Après l’humiliation subie en finale de Ligue des champions face au PSG (5-0), le club lombard s’est séparé de Simone Inzaghi, courtisé en Arabie Saoudite.

Pour le remplacer, les Nerazzurri envisageraient de recruter De Zerbi. Sachant que le technicien italien disposerait d’une clause de départ estimé à 5 millions d’euros. Une somme largement accessible pour l’Inter Milan. Mais cette menace intériste n’inquiète pas vraiment l’Olympique de Marseille.

Un projet à long terme validé à l’Olympique de Marseille

L’Equipe assure en effet que du côté de l’OM, on est « imperméable » aux rumeurs d’Italie. Et pour cause, De Zerbi, Pablo Longoria, Medhi Benatia et Frank McCourt se sont récemment rencontrés aux États-Unis pour sceller un projet durable et ambitieux à l’OM. L’optimisme règne donc de mise en interne.

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’OM se concentre désormais sur le mercato estival pour offrir à son entraîneur les moyens de bâtir une équipe compétitive. L’intention du club est claire : continuer avec De Zerbi la saison prochaine en vue de mettre un terme à l’hégémonie du PSG et de briller sur la scène européenne.

