Info Mercato : Le Real Madrid veut sacrifier deux cadres !

Depuis l’arrivée de Xabi Alonso, le Real Madrid a déjà enregistré plusieurs arrivées, à l’image de Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen. Cependant, il faut libérer de l’espace dans la masse salariale, et plusieurs cadres sont concernés : Rodrygo Goes et Eduardo Camavinga.

Real Madrid : Rodrygo Goes et Eduardo Camavinga sur le départ ?

Pour faire mieux durant la Coupe du Monde des clubs, le Real Madrid s’est officiellement offert deux défenseurs : Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen. Outre ces deux nouvelles recrues, les Madrilènes sont également sur le coup pour Álvaro Carreras (Benfica) et Franco Mastantuono (River Plate). D’après le journaliste Javi Herráez dans l’émission El Larguero sur la Cadena SER, ces arrivées vont sans doute peser sur les finances du Real Madrid.

À cet effet, plusieurs joueurs pourraient être poussés vers la sortie : « Quelqu’un va partir. Ce qui s’est passé la saison dernière est sans précédent. Le fait que Kylian Mbappé soit arrivé et que personne ne soit parti, cela n’était jamais arrivé auparavant », a-t-il déclaré.

Il cite ainsi certains cas récents bien connus : « Di María est parti quand James Rodríguez est venu. Özil, lui, a fait ses valises quand Bale est arrivé. » Subitement, les autres intervenants ont rapidement évoqué un départ de Eduardo Camavinga et Rodrygo, ce que le journaliste n’a pas contredit.

« Vous avez pensé à un départ de Camavinga ? Nous allons voir ce qui va se passer avec lui, car il a connu une mauvaise année », a-t-il d’ailleurs justifié. L’avenir des deux joueurs est désormais incertain, mais pour le moment, ils sont convoqués par Xabi Alonso pour le Mondial des clubs.

