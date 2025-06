Mercato : Zabarnyi arrive, un joueur acte son départ du PSG

Alors que Luis Campos se rapproche d’un accord avec Bournemouth pour le transfert du défenseur central Ilya Zabarnyi, un jeune milieu de terrain a officiellement annoncé qu’il quitte les rangs du PSG cet été.

Mercato : Un milieu de terrain fait ses adieux au PSG

À la recherche d’un défenseur central droit de calibre mondial, le PSG se rapproche sérieusement du gros coup Ilya Zabarnyi. D’après les informations du journal L’Équipe, après avoir échoué avec une première offre d’un peu plus de 50 millions d’euros, le Paris Saint-Germain serait désormais proche d’un accord avec Bournemouth pour l’international ukrainien de 22 ans. Toujours selon la même source, Bournemouth, qui exigeait forcément 70 millions d’euros, aurait accepté de revoir ses exigences autour de 60 millions d’euros, hors bonus.

« Les positions se sont nettement rapprochées, mais aucun accord n’a encore été trouvé. Que ce soit les sources parisiennes ou anglaises, toutes se montrent confiantes ces dernières heures autour d’un dénouement positif du dossier, surtout qu’Ilya Zabarni – actuellement en Ukraine – a fait savoir qu’il souhaitait rejoindre le PSG », explique le quotidien sportif.

Quelques heures seulement après cette nouvelle, un Titi a annoncé qu’il quitte le PSG. Capitaine du groupe Espoirs du PSG, Ibrahima Diaby a décidé de signer son premier contrat professionnel loin de la capitale française. Après Axel Tape (Bayer Leverkusen), Oumar Camara (Vitoria Guimaraes) et Mahamadou Sangaré (Manchester City), le milieu défensif de 18 ans a lui aussi décidé d’aller monnayer son talent à l’étranger. Ibrahima Diaby a refusé le premier contrat professionnel du #PSG et va signer quatre ans au Cercle Bruges #Mercato https://t.co/UCbILxQwbA— Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 20, 2025

En fin de contrat avec son club formateur, Ibrahima Diaby a décidé de poursuivre sa carrière en Belgique. « Paris souhaitait le prolonger, mais n’avait pas prévu de l’intégrer à la reprise avec le groupe de Luis Enrique », précise le journal Le Parisien. Le milieu défensif, qui a pris part à six matches de Youth League cette saison, va passer sa visite médicale ce vendredi et parapher un contrat de quatre saisons avec le FC Bruges, soit jusqu’en juin 2029.

Le principal concerné a lui-même officialisé son départ via son compte Instagram. « Ces six années d’apprentissage et de merveilleuses rencontres ici au Paris Saint-Germain, resteront à jamais gravées en moi. J’ai tellement appris et mûri, tant sur le plan sportif qu’humain (…) Ville lumière, un grand Merci », a écrit le natif de Conakry, sans toutefois dévoiler sa prochaine destination.

