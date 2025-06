Mercato : Accord avec Bournemouth, Zabarnyi arrive au PSG !

Le PSG tient son nouveau défenseur axial droit de classe mondiale. Malgré un contrat courant jusqu’en 2029, Ilya Zabarnyi s’apprête à quitter Bournemouth pour rejoindre les rangs de l’équipe parisienne. Explications.

Après avoir échoué de boucler le dossier avant la Coupe du Monde des Clubs, le Paris Saint-Germain et Bournemouth ont repris des discussions positives autour du défenseur ukrainien, Ilya Zabarnyi. Luis Campos, qui mène les négociations, et Nasser Al-Khelaïfi, qui valide toutes les décisions, sont allés jusqu’à offrir un peu plus de 50 millions d’euros à Bournemouth.

Refus catégorique du club anglais, braqué sur un prix fixé autour de 70 millions d’euros. La fermeture du premier marché, l’ouverture du second (du 16 juin au 1er septembre) et le début de la Coupe du monde des clubs ont permis une reprise en douceur des discussions entre les parties concernées. Ces derniers jours, Bournemouth a accepté de revoir ses exigences autour de 60M€, hors bonus.

« Les positions se sont nettement rapprochées, mais aucun accord n’a encore été trouvé. Que ce soit les sources parisiennes ou anglaises, toutes se montrent confiantes ces dernières heures autour d’un dénouement positif du dossier, surtout qu’Ilya Zabarni – actuellement en Ukraine – a fait savoir qu’il souhaitait rejoindre le PSG », explique le journal L’Équipe.

Une tendance confirmée par le journaliste Sacha Tavolieri, qui indique que « Bournemouth et le PSG ont un accord de principe pour Ilya Zabarnyi. Les détails sont en train d’être réglés, mais l’Ukrainien va bel et bien signer un contrat de 5 ans avec le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. » Zabarnyi pourrait même retrouver le collectif de Luis Enrique aux États-Unis pour la suite de la Coupe du Monde des Clubs.

Ilya Zabarni dans le groupe du PSG pour les 8es de finale de la CDMC

Toujours selon L’Équipe, les dirigeants parisiens espèrent rapidement finaliser le transfert d’Ilya Zabarni la semaine prochaine. Il n’y a aucune urgence pour Paris, mais Luis Enrique peut encore avoir l’espoir d’aligner le défenseur pendant la Coupe du monde des clubs aux États-Unis (14 juin-13 juillet).

« Si le PSG venait à passer la phase de poules, le club pourrait alors ajouter l’Ukrainien à son effectif pour la phase à élimination directe. Zabarni, qui était à Toronto (Canada) avec sa sélection début juin, n’aura aucun problème à rejoindre les États-Unis une fois l’accord scellé », précise le quotidien sportif.