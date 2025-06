Mercato ASSE : Un départ à plus de 15 M€ se rapproche

Zuriko Davitashvili a certes repris les entraînements avec l’ASSE jeudi dernier, mais il est en instance de départ. Il souhaite rester en Ligue 1 où il a de nombreux courtisans. Son départ se rapproche.

Mercato : Le FC Nantes vise Davitashvili pour remplacer Moses Simon

L’ASSE tente de garder ses joueurs clés de la saison dernière, dont Zuriko Davitashvili, afin de jouer la remontée en Ligue 1 avec eux. Mais la tâche s’annonce difficile pour le club relégué en Ligue 2, car le virevoltant ailier a plusieurs prétendants à ses trousses.

Lisez aussi : Mercato ASSE : La signature d’un 5e renfort bouclée

À voir Mercato : L’OM prend une forte décision pour Azzedine Ounahi

En Ligue 1, il est sur les tablettes du RC Strasbourg, du Stade Rennais et désormais du FC Nantes. Selon les informations du média géorgien Lagazetta.ge, l’ailier gauche des Verts est ciblé par les Canaris pour prendre la place de Moses Simon, dont le transfert au Paris FC est quasiment bouclé.

L’ASSE exige entre 15 et 20 M€ pour le transfert de Davitashvili

À l’étranger, c’est le club turc le Besiktas qui est intéressé par le profil de l’attaquant de l’AS Saint-Etienne. Fort de l’intérêt suscité par son joueur, Kilmer Sports Ventures sort les griffes. Elle réclame entre 15 et 20 M€ comme indemnité de transfert. Zuriko Davitashvili a pourtant été acheté à 6 M€ en juillet 2024 à Bordeaux et il est évalué à 10 M€ par le site spécialisé Transfermarkt.

Lisez aussi : ASSE : Kilmer Sports frappe fort, 31M€ pour tout changer !

En effet, l’ASSE tente de dissuader les clubs désireux de recruter son décisif attaquant, car elle a l’intention de le garder au sein de l’équipe d’Eirik Horneland. Réussira-t-elle à résister aux propositions jusqu’au 1er septembre 2025, date de la clôture du mercato estival ? Pas certain, surtout que l’international Géorgien (46 sélections) a clairement exprimé son envie de rester dans l’élite.

À voir Mercato : Luis Enrique réclame une signature urgente au PSG