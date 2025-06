Mercato RC Lens : Le transfert de Koffi bouclé, Yehvann Diouf arrive

Hervé Koffi, le gardien natif de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), quitte le RC Lens ce mercato estival. Il sera remplacé au club par Yehvann Diouf, très proche.

Mercato RC lens : Hervé Koffi s’en va

Malgré le départ de Brice Samba pour le Stade Rennais, Hervé Koffi n’est pas parvenu à s’imposer dans les buts du RC Lens. Malgré un passé prometteur à Charleroi, son ancien club en Belgique, il n’a pas réussi sous le maillot du RCL. Le club a littéralement déjà bouclé l’accord pour son prêt au SCO Angers.

Dans le même temps, le Racing Club Lens pense à se renforcer dans ses buts. Yehvann Diouf du Stade de Reims est sur le point de débarquer chez les Sang et Or. Lens négocie fort ces dernières heures pour acter son arrivée et les négociations dans ce sens seraient en très bonne voie.

Mercato : Yehvann Diouf au RC Lens pour combien ?

Avec le transfert à venir d’Hervé Koffi, sous contrat jusqu’en 2028, le RCL réduit sa masse salariale, ce qui va lui permettre de faciliter l’arrivée d’Yehvann Diouf à qui il reste 2 ans de contrat au Stade Reims. Pour le transfert de ce portier estimé à 12 millions d’euros, le RC Lens devrait sortir le chéquier.

Le nom de ce gardien sénégalais de 25 ans avait été placé sur la liste des cibles lensoises par Will Still avant son départ du club. Il n’empêche que ses états de service plaident pour lui, ce qui pousse la direction du RC Lens à aller au bout du dossier dans ce début du mercato estival.