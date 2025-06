Mercato ASSE : Casse-tête pour la Direction de Saint-Etienne

La direction de l’ASSE est confrontée à un énorme casse-tête pendant ce mercato d’été. Elle doit trouver de nouveaux joueurs en renfort, mais également conserver ses joueurs clés de la saison dernière. Ce qui s’annonce compliquer compte tenu du fort intérêt que ces derniers suscitent.

Mercato : Stassin, Davitashvili et Nadé veulent quitter l’ASSE

À cause de la relégation de l’ASSE en Ligue 2, quelques joueurs sur qui Eirik Hornemand compte pour jouer la remontée rapide en Ligue 1 ont décidé de claquer la porte. Ils ne veulent pas jouer en deuxième division et ils ont des courtisans.

Lucas Stassin, meilleur buteur des Verts la saison dernière (12 buts et 5 passes décisives) possède près d’une dizaine de courtisans à ses trousses en Ligue 1, en Premier League, en Bundesliga et au Portugal.

À voir Mercato : L’OM veut recruter deux anciens du Stade Rennais

Lisez aussi : Mercato ASSE : Horneland impose sa loi, ça va secouer !

Idem pour Zuriko Davitashvili qui est sur les tablettes du RC Strasbourg, du Stade Rennais et du FC Nantes, mais aussi de Galatasaray et du Besiktas en Turquie. L’ailier géorgien a été le deuxième joueur le plus décisif de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1. Il a été auteur de 9 buts et 8 passes décisives.

Le troisième joueur qu’Eirik Horneland souhaite garder, mais qui ne souhaite pas jouer en Ligue 2 est Mickaël Nadé. Son profil plaît beaucoup dans le championnat britannique. Il est sur le calepin des Blackburn Rover en Championship. En Ukraine, le défenseur central intéresse le Dynamo Kiev. Son nom est aussi associé à Bochum, relégué en deuxième division allemande.

L’AS Saint-Etienne pourra-t-elle résisiter aux offres et à la pression ?

Pour ces trois joueurs dans les plans de son entraîneur, l’ASSE tente de résister. Mais pour combien de temps pourra-t-elle tenir, étant donné que le mercato est ouvert jusqu’en au 1er septembre 2025, soit pour une période d’un peu plus de deux mois encore.

À voir Mercato PSG : Gonçalo Ramos a tranché pour son avenir !

Lisez aussi : Mercato : L’ASSE vise un très joli coup au Mondial des Clubs

Stassin, Davitashvili et Nadé sont certes sous contrat dans le Forez, mais il serait évidemment contreproductif de les retenir contre leur gré, surtout s’ils ont des propositions intéressantes pour eux. En tout cas, le défi de Kilmer Sports Ventures sera de réussir à conserver ces joueurs cet été. Pourra-t-il résister aux potentiellles offres et à la pression de ces joueurs et leurs clans ? A suivre…