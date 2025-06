Mercato : Le FC Nantes vise une grosse signature en défense

La direction du FC Nantes met les bouchées doubles pour recruter un défenseur français pendant ce mercato estival. Les négociations sont en cours.

Mercato FC Nantes : Un défenseur arrive à Nantes !

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita est tout feu tout flamme sur tous les fronts pendant ce mercato estival pour renforcer l’effectif du club. Après la signature du nouvel entraîneur, Luis Castro, le cap est mis sur le recrutement de nouveaux joueurs pour mettre en place une équipe de qualité la saison prochaine.

Dans le sens des arrivées, un deal est sur le point d’être bouclé. Selon les informations de l’insider, Mohamed Toubache-Ter, les dirigeants nantais négocient le transfert de Nicolas Cozza. Ce défenseur français, prêté par Wolfsburg au FCN, est devenu très utile pour les pensionnaires de la Beaujoire. Cette saison, il a disputé 28 matches avec les Canaris et a inscrit un but.

Nicolas Cozza a encore beaucoup aidé le FC Nantes dans le maintien en Ligue 1 cette saison. La famille Kita discute actuellement avec les dirigeants de Wolfsburg pour le conserver définitivement. Les Canaris sont également prêts à accueillir le joueur en prêt pour une troisième fois. Nicolas Cozza est chaud pour poursuivre l’aventure avec le FC Nantes.

En février 2025, le défenseur français a clamé son amour pour le FC Nantes. « J’ai toujours aimé être ici, que ce soit le staff, toutes les personnes au club. Et puis j’ai trouvé ici des fans dévoués. Quand je vois le monde et l’ambiance à chaque match, ça me fait chaud au cœur. Donc rester plus longtemps ici, pourquoi pas », avait déclaré le joueur en conférence de presse avant la rencontre face à l’AS Monaco.

Le FC Nantes et Wolfsburg n’ont pas encore trouvé un accord définitif. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs. Le technicien du FC Nantes, Luis Castro a donné son accord pour la signature de Nicolas Cozza. La valeur marchande du joueur est évaluée à 3,5 millions d’euros par Transfertmarkt.