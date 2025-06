Mercato : Le Paris FC vise un double coup au FC Nantes !

Le Paris FC accélère pour deux joueurs du FC Nantes pour ce mercato estival. La porte est ouverte pour leur transfert cet été.

Mercato FC Nantes : Le Paris FC traque deux joueurs du FCN

Le Paris FC veut faire ses emplettes au FC Nantes pendant ce mercato estival. Le promu fonce sur deux joueurs du FCN afin de renforcer son effectif et de livrer de belles performances la saison prochaine. Cette formation, basée à Paris, a réussi à boucler la signature de l’ailier nigérian, Moses Simon. Les dirigeants nantais ont accepté l’offre de 7 millions d’euros et vont se séparer de leur taulier.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Meschack Elia vers la Russie !

À voir Mercato RC Lens : Le transfert de Koffi bouclé, Yehvann Diouf arrive

Outre l’international nigérian, les Parisiens foncent sur un indésirable du FC Nantes. Selon les informations du spécialiste du mercato, Mohamed Toubache-Ter, le gardien de but du FCN, Alban Lafont serait désormais sur la short-list de cette formation de Ligue 1. Le portier français a été écarté de l’équipe première depuis novembre 2024 à cause de ses performances décevantes.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita fixe le tarif pour Louis Leroux

L’arrivée de la recrue hivernale, Anthony Lopes a encore compliqué sa situation. Alban Lafont était obligé d’évoluer avec l’équipe réserve pour avoir du temps de jeu et se préparer pour un départ cet été. Le gardien de but nantais est prêt à faire ses valises cet été pour rejoindre un nouveau club. Et le Paris FC pourrait réussir le coup et s’offrir ses deux joueurs. Cet indésirable du FCN est évalué à 3 millions par Transfertmark. Pour le moment, le Paris FC n’a pas encore entamé des discussions avec les Canaris concernant cette opération.