Info Mercato PSG : Théo Hernandez veut quitter l’AC Milan

En quête d’un second arrière gauche de classe mondiale, le PSG pense toujours à Théo Hernandez. Et cela tombe bien puisque le défenseur français serait ouvert à un départ de l’AC Milan dès cet été.

Le Paris Saint-Germain se concentre particulièrement sur le recrutement de plusieurs profils, cherchant en priorité un latéral gauche pour concurrencer Nuno Mendes, selon les informations de PSG Inside Actus. Parmi les cibles de Luis Campos, l’international français Théo Hernandez figure en bonne place.

Ce dossier pourrait même s’accélérer dans les semaines à venir, à l’issue de la Coupe du Monde des Clubs. Arrivé en 2019 en provenance du Real Madrid, le natif de Marseille n’a toujours pas renouvelé son contrat qui expire en juin 2026. Et forcément cela attise des convoitises.

Surtout que les Rossoneri ne souhaiteraient pas voir partir gratuitement Théo Hernandez dans un an. Déçus par les prestations de son vice-capitaine durant l’exercice achevé, les dirigeants de l’AC Milan ne seraient pas opposés à son départ. Pour autant, le Paris SG devrait se montrer très convaincant pour attirer le joueur de 27 ans.

Théo Hernandez vers l’Arabie Saoudite ?

Après six ans de bons et loyaux services, Théo Hernandez pourrait être en train de vivre ses dernières semaines sous le maillot de l’AC Milan. Cité dans les plans de Luis Campos au Paris Saint-Germain et initialement pressenti pour retourner dans son club formateur, l’Atlético Madrid, le frère de Lucas Hernandez se dirigerait finalement vers la Saudi Pro League.

D’après les renseignements divulgués ces dernières heures par le quotidien Corriere della Sera, Théo Hernandez aurait dit oui à Al-Hilal pour un transfert en Arabie Saoudite cet été. Une nouvelle confirmée par le journaliste de Sky Italia, Gianluca Di Marzio, ce dimanche.

Alors que le joueur est évalué à 35 millions d’euros, les dirigeants d’Al-Hilal devraient prochainement passer à l’offensive avec une offre ferme pour le recruter. Reste à voir si le Paris Saint-Germain parviendra à renverser la vapeur dans ce dossier.