Mercato : Zabarnyi tranche entre PSG, Chelsea et Newcastle

Alors que Bournemouth se montre très gourmand dans les discussions avec Luis Campos, Chelsea et Newcastle United ont fait irruption dans la course pour la signature d’Ilya Zabarnyi. Le joueur de 22 ans a tranché entre le PSG et les deux clubs anglais.

Mercato PSG : Chelsea et Newcastle foncent sur Ilya Zabarnyi

Deux ans après son arrivée en provenance du Dynamo Kiev, Ilya Zabarnyi pourrait déjà quitter les rangs de Bournemouth durant ce mercato estival. Malgré une offre de plus de 60 millions d’euros déposée par le Paris Saint-Germain, le club anglais refuse de céder, misant sur le potentiel du joueur.

D’après le journaliste Rudy Galetti de TEAMtalk, Luis Campos a déjà sécurisé un accord contractuel avec Zabarnyi jusqu’en 2030, mais le transfert reste bloqué. À la recherche d’un défenseur axial droit pour préparer la succession de Marquinhos, le Paris SG fait le forcing pour s’offrir les services du natif de Kiev, mais le Champion de France ne compte pas se ruiner.

Une situation qui a mis en alerte d’autres grands clubs européens, notamment en Angleterre. En effet, selon Graeme Bailey, Chelsea aurait récemment contacté Bournemouth pour son numéro 27. Toujours selon la même source, Newcastle United serait également sur les rangs depuis peu pour recruter Ilya Zabarnyi.

Financièrement stables, les deux clubs anglais pourraient aisément répondre aux exigences financières des Cherries et garder le roc ukrainien en Premier League. Sauf que le principal concerné semble avoir fait son choix pour cet été.

Ilya Zabarnyi ne veut que le Paris SG

En dépit des intérêts anglais, Ilya Zabarnyi accorde toujours sa priorité au Paris SG. Pour le média TBR, le spécialiste mercato Graeme Bailey a fait une importante précision sur ce dossier. Alors qu’il a la possibilité de rester en Premier League en rejoignant Chelsea ou Newcastle United, le protégé d’Andoni Iraola n’aurait qu’une seule destination en tête : la capitale française pour évoluer sous les ordres de Luis Enrique. Illya Zabarnyi has his hear set on Paris Saint-Germain.



TBR Football understands Chelsea and Newcastle have made recent enquiries, but told the Ukrainian has his heart set on switch to French capital.https://t.co/nlPbBSyx02— Graeme Bailey (@GraemeBailey) June 22, 2025

« On m’a dit qu’il avait donné son accord de principe, mais il y a encore du chemin à parcourir entre Bournemouth et le PSG. Bournemouth n’est pas très content de la façon dont les choses se passent, mais ils savent que le joueur veut partir et l’a clairement fait savoir », a expliqué le journaliste anglais.

Pour laisser partir son défenseur central, dont le contrat court encore jusqu’en 2028, les pensionnaires du Vitality Stadium réclament au moins 70 millions d’euros. Le PSG va donc devoir faire un effort supplémentaire s’il espère voir Zabarnyi dans le collectif de Luis Enrique la saison prochaine.