Mercato PSG : Coup de tonnerre dans le dossier Ilya Zabarnyi

D’accord contractuellement avec Luis Campos pour rejoindre les rangs du PSG durant ce mercato estival, Ilya Zabarnyi pourrait finalement poursuivre son aventure en Premier League. Bournemouth se montrant très intransigeant dans les négociations.

Mercato : Ilya Zabarnyi veut rejoindre le PSG

Priorité de Luis Enrique pour venir concurrencer Marquinhos, dans un premier temps avant de le remplacer au poste de défenseur axial droit, au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain, Ilya Zabarnyi a donné son accord à Luis Campos sur la base d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030.

Actuellement au Canada avec sa sélection, l’international ukrainien attend que ses dirigeants trouvent un terrain d’entente avec leurs homologues de Paris pour retrouver le collectif de Luis Enrique aux États-Unis pour la suite de la Coupe du Monde des Clubs.

Pour autant, l’affaire est encore loin d’être dite et pourrait même capoter. En position de force, le club anglais ne compte pas faciliter la tâche au PSG dans ce dossier, ce qui pourrait profiter à certains cadors de Premier League pour Ilya Zabarnyi.

Chelsea et Newcastle prêts à doubler le Paris SG pour Zabarnyi

Sous contrat jusqu’en 2028, Ilya Zabarnyi est au cœur d’un bras de fer entre le Paris Saint-Germain et Bournemouth. Malgré une offre de plus de 60 millions d’euros transmise par Luis Campos, le conseiller sportif parisien, les Cherries refusent de céder, misant sur le potentiel du joueur de 22 ans pour exiger une somme fixe de 70 millions d’euros, selon le spécialiste mercato de Teamtalk, Rudy Galetti. 🚨‼️ PSG and Bournemouth are still far apart on Zabarnyi.



‼️ The 🇫🇷 club has put €60m+ on the table, but AFCB stand firm seeing huge potential in Illya. ✨🇺🇦



💰 PSG have personal terms until 2030 sealed, but need to up their bid to break the deadlock.



➕ More on @TEAMtalk ⤵️ pic.twitter.com/zJyEgbb8MA— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 22, 2025

Alors que le transfert reste bloqué, cette lenteur dans les discussions aurait ouvert la porte à de nouveaux prétendants, notamment en Premier League. En effet, d’après TBR, Chelsea aurait déjà manifesté un vif intérêt pour Ilya Zabarnyi. Le manager des Blues, Enzo Maresca, apprécie particulièrement le profil de l’Ukrainien et aurait donné son aval pour son recrutement.

Outre Chelsea, Newcastle United serait aussi prêt à s’aligner sur les exigences de Bournemouth pour s’attacher les services de Zabarnyi cet été. Avec des moyens importants, les deux pensionnaires de Premier League pourraient ainsi capoter l’arrivée du natif de Kiev à Paris. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos savent donc ce qu’il leur reste à faire dans ce dossier.