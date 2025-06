Info Mercato : Facundo Medina trop cher, l’OM prêt à se retirer

L’OM compte recruter Facundo Medina cet été en vue de renforcer sa défense. Sauf que les négociations pour sa venue compliquent sérieusement. Le RC Lens ne fait aucun cadeau pour son défenseur central, poussant Marseille à revoir ses plans.

Mercato OM : Le RC Lens intransigeant pour Facundo Medina

Lors du dernier match de la saison entre le RC Lens et l’AS Monaco (4-0), Facundo Medina avait quitté la pelouse en larmes, sous l’ovation du stade Bollaert-Delelis. Signe que le défenseur central argentin venait de disputer ses dernières minutes sous les couleurs lensois. Après cinq années de bons et loyaux services à Lens, il s’apprête à relever un nouveau défi sous d’autres cieux. Et l’Olympique de Marseille semble ternir la corde pour sa signature.

Facundo Medina aurait déjà donné son aval pour rejoindre l’OM durant ce mercato. La qualification et l’ambitieux particulière du Vélodrome ont pesé dans sa prise de décision. Il ne reste plus qu’à la direction marseillaise de trouver un terrain avec les Sang et Or afin de finaliser sa signature. Et c’est là que les choses se compliquent. Les Phocéens se heurtent jusqu’ici aux exigences élevées du RC Lens.

Marseille ne déboursera pas un telle somme pour son transfert

Foot Mercato indique en effet que la direction du RCL réclame un chèque compris en 23 et 25 millions d’euros avant de céder Facundo Medina. De plus, les dirigeants lensois n’ont pas oublié le transfert tendu de Jonathan Clauss en 2022, où l’OM avait poussé le joueur à aller au clash pour obtenir son départ. Par conséquent, Lens reste inflexible dans les négociations avec Marseille, au point où le dossier Medina est désormais dans l’impasse.

🚨Lens attend entre 23 et 25M€ pour lâcher Facundo Médina 🇦🇷 !!!

👀 L'OM ne mettra pas cette somme !!!



Le média précise que, de son coté, le club phocéen ne compte pas débourser une telle somme pour le joueur de 25 ans, même si Roberto De Zerbi a fait de lui sa priorité en défense. Face à l’intransigeance des Lensois, les Phocéens songeraient même à se retirer de la table des négociations. Autant dire tout de suite que l’arrivée de Facundo Medina à Marseille est sérieusement compromise.