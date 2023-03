RC Lens : Un terrible coup dur se précise pour un taulier du RCL

Publié par Enzo Vidy le 02 mars 2023 à 13:10

Lors de l'élimination du RC Lens à Nantes en Coupe de France mercredi, Facundo Medina a été touché au genou, et laisse présager un terrible coup dur.

Les difficultés observées ces dernières semaines se sont confirmées pour le RC Lens à la Beaujoire mercredi soir. Opposés au FC Nantes, tenant du titre de la dernière édition, les Lensois avaient pourtant bien démarré la rencontre, avec l'ouverture du score de Seko Fofana à la 28e minute de jeu.

Mais dans la foulée, le RCL a concédé l'égalisation sur penalty d'Andy Delort, qui s'est offert son premier but avec le FC Nantes. Pour autant, les hommes de Franck Haise ne baissent pas les bras, et continuent d'appuyer pour forcer la décision, et reprendre l'avantage. Finalement, un deuxième penalty sera accordé aux Nantais à la 59e minute, que transformera à nouveau Andy Delort. Sonné, le RC Lens ne parviendra pas à revenir au score, et laisse filer une belle occasion de glaner un trophée cette saison.

En plus de la défaite, Franck Haise a eu la très mauvaise surprise de voir l'un de ses tauliers quitter la pelouse après seulement 20 minutes de jeu pour un problème au genou, à trois jours du derby face au LOSC.

RC Lens : Facundo Medina sorti sur blessure face à Nantes

Déjà confronté à un nombre important de joueurs blessés, Franck Haise voit son infirmerie se remplir à nouveau. À la 20e minute de jeu mercredi soir à la Beaujoire, Facundo Medina a ressenti une douleur au genou et n'a pas pu continuer la rencontre. Quelques instants après la défaite du RC Lens, l'entraîneur Sang et Or est revenu sur cette mauvaise nouvelle.

"Il a ressenti une douleur qu'il n'avait plus ressenti depuis longtemps." De ce fait, la présence du défenseur argentin face au LOSC samedi prochain est très incertaine, ce qui serait un énorme coup dur pour Franck Haise et le RC Lens.