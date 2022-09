OM Mercato : La grosse annonce du RC Lens pour Jonathan Clauss

Publié par Timothée Jean le 12 septembre 2022 à 15:17





OM Mercato : Cet été, l’Olympique de Marseille a bien tenté un coup de bluff pour Jonathan Clauss. C’est la direction du RC Lens qui l’évoque.

OM Mercato : Le coup de bluff pour Jonathan Clauss dévoilé

Le dossier Jonathan Clauss a longtemps animé le mercato estival de l’Olympique de Marseille. Auteur d’une excellente saison sous les couleurs du Racing Club de Lens, l’international tricolore était fortement courtisé sur le marché des transferts. Si Manchester United, Chelsea et l’Atlético Madrid envisageaient de le recruter, c’est finalement l’ OM qui est parvenu à rafler la mise dans ce dossier.

Les dirigeants marseillais ont intensifié les négociations avec l’entourage de Jonathan Clauss, mais ils se heurtaient aux exigences élevées du RC Lens pour son transfert. Le président Pablo Longoria et son équipe, qui souhaitaient absolument s’attacher les services du crack lensois, ont alors tenté un coup de bluff visant à mettre la pression sur la direction du RCL. Alors que les négociations se compliquaient avec les Sang et Or, les Marseillais ont activé un plan B imaginaire. Cette information est même confirmée en personne par le directeur sportif du club artésien, Florent Ghisolfi. « Effectivement, ils nous l'ont fait. Les agents nous ont dit qu'ils voulaient faire Hateboer (latéral droit de l'Atalanta Bergame, ndlr) », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par La Voix du Nord.

OM Mercato : Le RC Lens ne tombe pas dans le panneau

Cette supercherie montée de toute pièce a visiblement fonctionné sur les agents du joueur. Ces derniers se sont pressés auprès du RC Lens en vue de précipiter le départ de Jonathan Clauss. D’autant plus que le défenseur arrivait à une année de la fin de son contrat avec le club artésien. Sauf que les dirigeants lensois ont rapidement flairé le coup de bluff. « Si ça a marché sur Jo, ça n'a pas marché sur nous », a assuré Florent Ghisolfi.

Les dirigeants du RC Lens se sont montrés intransigeants dans les négociations jusqu’au bout. « Le début de l'histoire a été décevant. Après, ils ont respecté le RC Lens dans tous les process », a-t-il conclu. Désireux de relever un nouveau défi sous d’autres cieux, Jonathan Clauss a finalement rejoint l’ OM contre un chèque d’environ 9 millions d'euros, bonus compris. Il est lié au club phocéen jusqu’en juin 2025.