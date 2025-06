PSG : Le transfert de Zabarnyi officialisé avant dimanche ?

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des Clubs, le PSG veut rapidement boucler le transfert d’Ilya Zabarnyi. Le Paris SG veut pouvoir compter sur le défenseur de Bournemouth pour la suite de cette compétition organisée par la FIFA.

PSG : Luis Campos pressé de conclure le transfert d’Ilya Zabarnyi

Après avoir sécurisé un accord contractuel avec Ilya Zabarnyi jusqu’en juin 2030, le Paris Saint-Germain veut désormais accélérer pour trouver un terrain d’entente avec les dirigeants de Bournemouth sur l’indemnité de transfert.

Ce mardi, l’Insider Djamel rapporte que l’objectif de Luis Campos est clair dans ce dossier : conclure l’accord d’ici quelques heures pour inscrire le défenseur central de 22 ans dans le groupe de Luis Enrique pour le huitième de finale de la Coupe du Monde des Clubs contre l’Inter Miami de Lionel Messi ce dimanche à 18 heures. Pour y parvenir, le Paris Saint-Germain devra toutefois s’apprêter à signer un gros chèque.

Bournemouth exige 70M€ pour laisser partir Ilya Zabarnyi

Après s’être fait refouler avec une offre de plus de 60 millions d’euros, le PSG s’apprête à passer la vitesse pour le recrutement d’Ilya Zabarnyi. À la recherche d’un défenseur axial droit pour préparer la succession de Marquinhos, le Champion d’Europe a jeté son dévolu sur le joueur de Bournemouth. Pas forcément vendeurs, les Cherries ne comptent pas faire cadeau au Paris Saint-Germain et exigent au moins 70 millions d’euros pour finaliser le deal.

Une tendance confirmée par le journaliste Elton Mokolo. « Le PSG paye la taxe champion d’Europe. On va un peu plus te soutirer de l’argent et c’est de bonne guerre », a expliqué l’homme de médias sur le plateau de l’After Foot sur RMC. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos vont donc devoir faire un effort supplémentaire pour boucler ce transfert. Surtout que des cadors anglais sont affût pour retenir Ilya Zabarnyi en Premier League.

