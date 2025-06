Un journaliste saoudien confirme pour la vente OM !!!

Cette fois, c’est une parole venue tout droit de l’Arabie saoudite qui remue le dossier de la vente OM. Selon Alwaleed Aldebasi, le PIF veut bien racheter l’Olympique de Marseille, malgré les informations contradictoires sur le dossier.

Vente OM : Un saoudien confirme les rumeurs du rachat de l’OM

Depuis 2020, la rumeur de la vente OM circule et, jusque-là, Frank McCourt n’a toujours rien cédé du club aux Saoudiens annoncés intéressés. Après Georges Malbrunot, Thibaud Vézirian a repris à son compte les informations du rachat de l’OM et n’a plus rien lâché sur le dossier. Le journaliste français a annoncé plusieurs périodes pour l’effectivité du rachat de l’OM, mais la vente du club phocéen ne s’est toujours pas faite.

Lorsque Frank McCourt a remis de l’argent pour rehausser le niveau de la formation phocéenne, Vézirian a vite fait d’y voir la main de nouveaux investisseurs décidés, selon lui, à investir discrètement dans le club dans un premier temps. Sauf que les années sont passées et la vente OM ne s’est toujours pas faite, ce qui provoque aujourd’hui un immense doute légitime sur ses affirmations, côté supporters marseillais.

Alwaleed Aldebasi conforte Vézirian sur le dossier du rachat de l’OM

Sauf que Thibaud Vézirian ne lâche rien sur l’affaire. Il vient de sortir de l’ombre le journaliste Alwaleed Aldebasi, qui pourrait être un de ses informateurs sur le dossier de la vente OM. Il l’a interrogé sur l’effectivité de ses affirmations quant à un intérêt du Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF) pour le rachat de l’OM.

Le journaliste saoudien affirme pour sa part que l’intérêt du PIF pour la Ligue 1 est réel, et encore plus pour l’OM. Alwaleed évoque aussi l’intérêt pour le contexte politique mondial relatif à la guerre Israël-Iran, qui mobiliserait l’attention de tous les dirigeants des pays du Golfe. Il estime que cette tension « aura un impact d’une manière ou d’une autre, avec peut-être un certain retard » sur la vente OM.

Un rendez-vous Prince saoudien – Emmanuel Macron en vue

Ce dernier révèle que « le prince saoudien va rencontrer (le président français, ndlr) Macron à New York prochainement pour discuter de la Palestine. Il y a un intérêt de l’Arabie saoudite pour la Ligue 1, c’est prouvé depuis des années. »

En ce qui concerne principalement la vente de l’OM, il lie l’arrivée d’Alessandro Antonello à l’OM, ce proche de l’Arabie saoudite, à un signe fort de ce qui se prépare dans la cité phocéenne. Il estime que pour le rachat concret de l’Olympique de Marseille : « Il y a des étapes en cours. Mais il y a des lois, et il faut avoir un nom différent pour l’achat par exemple, puisque le PIF possède déjà Newcastle. »

Voilà des affirmations d’un homme bien introduit dans les sphères saoudiennes sur ce qui se prépare dans le dossier de la vente OM. Ces affirmations d’Alwaleed Aldebasi viennent donc corroborer une partie des déclarations de Thibaud Vézirian sur un intérêt de l’Arabie saoudite pour le club marseillais.