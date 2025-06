Mercato ASSE : Un défenseur vers une destination inattendue

Un joueur sur qui l’ASSE ne compte pas se dirige vers une destination inattendue. Il est annoncé vers le championnat polonais.

Mercato : Une offre pour Briançon en Pologne

L’ASSE n’a pas proposé de prolongation de contrat à Anthony Briançon dont le contrat prend fin officiellement le 30 juin 2025. Il est donc parti du club, libre, avant même cette date butoir.

Capitaine de l’équipe stéphanoise en Ligue 2 et acteur majeur de la remontée en Ligue 1 en juin 2024, le défenseur de 30 ans a perdu sa place la saison dernière. Privé de la confiance d’Olivier Dall’Oglio et n’entrant pas dans les plans d’Eirik Horneland, il n’a disputé aucun match toute la saison dernière.

L’arrière central a donc quitté l’AS Saint-Etienne sur une saison blanche. Alors qu’il avait des touches pour rebondir dans un club en Ligue 1 ou en Ligue 2, Anthony Briançon pourrait s’exiler en Pologne. D’après les informations relayées par Piotr Kozminski, Piast Gliwice, 10e du dernier championnat de l’élite polonaise, est prêt à faire une offre au joueur libéré par l’ASSE, dans les prochains jours. Cependant, rien n’indique qu’il est favorable à une signature dans ce championnat exotique.

Il est important de noter qu’Anthony Briançon n’a connu que deux clubs dans sa carrière. Nîmes Olympique, son club formateur, et évidemment l’AS Saint-Etienne. Il a disputé 213 matchs avec les Crocos (2014-2022) et 58 avec les Verts (2022-2025). Il compte 186 matchs en Ligue 2 et 72 en Ligue 1.