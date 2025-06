Info Mercato : L’OM dégote un superbe coup en attaque !

Après avoir vendu Luis Henrique à l’Inter Milan pour 25 millions d’euros, l’OM s’active en coulisses pour recruter un nouvel ailier durant ce mercato estival. Explications.

Mercato OM : Noa Lang trop cher, Benatia ouvre un autre chantier

Annoncée sur les tablettes de l’OM, la pépite du PSV Eindhoven, Noa Lang, prend une autre direction que celle de Marseille et file en Italie. Vif, rapide et technique, l’ailier de 26 ans avait tout pour plaire au stade Vélodrome. Malheureusement, le dossier semble s’éloigner très fortement l’OM. En Italie, le SSC Naples aurait trouvé un accord avec l’international néerlandais pour un transfert cet été, selon Gianluca Di Marzio.

Un montant de 25 millions d’euros pourrait être dépensé par le champion d’Italie et mettre un terme au premier rêve de l’Olympique de Marseille pour cet été. Mais d’après les informations de Rik Elfrink, journaliste pour Eindhovens Dagblad, l’OM pourrait se rabattre sur un des coéquipiers de Noa Lang, puisqu’il serait désormais intéressé par Johan Bakayoko.

Âgé de 22 ans, l’international belge n’a plus qu’un an de contrat et pourrait donc changer d’air d’ici le 1er septembre prochain. Selon l’Eindhovens Dagblad, Johan Bakayoko pourrait quitter le PSV Eindhoven contre une indemnité de transfert située entre 15 et 18 millions d’euros. Toujours selon la même source, l’Olympique de Marseille n’est pas seul sur ce coup, puisque le PSG, le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund, Arsenal et Liverpool seraient à l’affût dans ce dossier.

Les Phocéens pourraient doubler la concurrence en soumettant une offre supérieure à 20 millions d’euros. À noter que contrairement à Noa Lang, le Belge est avant tout un ailier droit. Son arrivée, si elle venait à se concrétiser, pourrait alors s’inscrire dans une volonté de concurrencer Mason Greenwood plutôt que de remplacer Luis Henrique.

