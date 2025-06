OL Mercato : L’AS Monaco fonce sur un défenseur de Lyon

L’OL n’est pas relégué définitivement en Ligue 2, mais il est déjà attaqué. L’AS Monaco se serait positionné pour récupérer Saël Kumbedi.

Mercato : L’AS Monaco pense à Saël Kumbedi à la place de Vanderson

En plus des clubs étrangers, ceux du championnat de France sont à l’affut pour faire leur marché à l’OL. Depuis que la DNCG a confirmé la rétrogradation administrative du club rhodanien, les clubs en quête de recrues sont en alerte pour dépouiller Lyon. L’AS Monaco s’intéresserait à Saël Kumbedi, jeune arrière droit des Gones.

Selon les informations de L’Équipe, son nom est sur le calepin du club de la Principauté pour prendre la succession de Vanderson. Le défenseur brésilien est très sollicité en Europe et il est en instance de transfert, car disposant d’un bon de sortie pendant ce mercato d’été.

Saël Kumbedi est sous contrat à l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2027 et sa valeur est estimée à 7 M€. Il pourrait être attiré à l’AS Monaco par l’idée de jouer la Ligue des champions. Cependant, si Lyon reste en Ligue 1 et est simplement interdit de recruter, il est évidemment qu’il ne cédera pas l’International U21 Français aux Monégasques. Sauf en cas d’offre irrésistible.

OL : Kumbedi acheté à 1 M€ et évalué à 7 M€

Il est important de rappeler que le joueur de 20 ans a rejoint l’OL en août 2022 en provenance du Havre AC, son club formateur, contre une indemnité d’un million d’euros. La saison dernière, il a été titulaire à 12 reprises en 14 matchs disputé en Ligue 1.

OL : Les raisons de la rétrogradation de Lyon par la DNCG

Saël Kumbedi avait également pris part à 4 rencontres en Ligue Europa où il avait été titulaire deux fois. Il est certes confronté à la forte concurrence d’Ainsley Maitland-Niles, mais il est dans la rotation du staff technique des Gones.