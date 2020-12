OM Mercato : Longoria a trouvé le remplaçant de Luis Henrique

Publié le 04 décembre 2020 à 09:30

L'OM cherche à se renforcer offensivement lors du prochain mercato hivernal, alors que les attaquants olympiens ne parviennent pas à convaincre. De plus, André Villas-Boas a révélé jeudi une erreur de casting qui coûte cher et qui devrait bientôt être réparé par Pablo Longoria, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille.

Un casting raté en attaque

André Villas-Boasa fait le point sur son secteur offensif, jeudi en conférence de presse, à la veille d'un déplacement de l'OM sur la pelouse du Nîmes Olympique (vendredi 21h) pour la 13e journée de Ligue 1. L'occasion de bien conclure une semaine qui compte pour le moment deux succès, contre le FC Nantes (3-1) en championnat et face à l'Olympiakos (2-1) en Ligue des champions. Mais l'attaque marseillaise est morne, même si AVB s'est montré rassurant sur deux points. "Dario Benedetto, on l'a enlevé de l'équipe pour lui retirer de la pression et le remettre petit à petit pour qu'il revienne bien. Il retrouve sa forme. Il ne faut pas faire des inventions. Sa sortie (contre les Grecs, ndlr) est liée au fait qu'il soit revenu à la compétition après son passage sur le banc. Il a des chances de débuter" contre Nîmes, a précisé le coach de l'OM.

L'OM a trouvé son buteur en Turquie

Quant à Valère Germain, "c'est un joueur qui donne tout, qui aime l'OM", a admiré l'entraîneur portugais. "C'est un buteur comme Benedetto. Je commence à lui donner plus de confiance. Il cherche aussi ce but. Aujourd'hui, avec Benedetto, ils sont plus en concurrence qu'au début de la saison." Seule tache au tableau, le casting raté de Luis Henrique, arrivé pour 8 millions d'euros cet été. "On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis Henrique ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position", a révélé le technicien de l'OM. "On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça."

En effet, le journaliste mercato Manu Lonjon révèle que l'OM est sur la piste d'un jeune attaquant turc de 18, Ali Akman. Actuellement à Bursaspor, le joueur est en fin de contrat à l'issue de la saison et pourrait s'engager à moindre coup dès cet hiver. Ali Akman a joué onze matches cette saisons pour sept buts et trois passes décisives. Il est prêt à passer à l'échelon supérieur, mais l'OM devra faire avec la concurrence des grands clubs turcs, ainsi que du PSV Eindhoven et des RB Leipzig et Salzburg.













Par Matthieu