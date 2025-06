Mercato : Le PSG fait craquer Bournemouth, Zabarnyi arrive !

C’est fait, le PSG a réussi à faire plier Bournemouth dans le dossier Ilya Zabarnyi. Le défenseur central ukrainien s’apprête à rejoindre l’effectif de Luis Enrique aux États-Unis.

Mercato PSG : Ilya Zabarnyi insiste pour venir au Paris SG

À la recherche d’un défenseur central droit de classe mondiale pour préparer la succession de Marquinhos, le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur Ilya Zabarnyi. Convaincu par le projet vendu par Luis Campos, le joueur de 22 ans a donné son accord pour un accord de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030.

Malgré l’intérêt de nombreux clubs anglais, Ilya Zabarnyi est resté ferme sur sa décision et fait comprendre à ses dirigeants de Bournemouth qu’il ne veut que le PSG. Ce samedi, Mick Brown, ancien responsable de la cellule recrutement de Manchester United, assure que le deal est conclu entre le PSG et les Cherries pour Ilya Zabarnyi.

« C’est vraiment dommage pour Bournemouth. Ils ont fait une excellente saison, et maintenant des clubs arrivent et sélectionnent soigneusement les meilleurs joueurs. Ce n’est pas une surprise, cela arrive tout le temps, mais ils ont déjà perdu Huijsen, il semble qu’ils vont perdre Kerkez, et maintenant Zabarnyi va partir aussi.

Il veut rejoindre le PSG et il l’a clairement fait savoir. Cela sera très difficile pour Bournemouth de continuer à refuser des offres, car ils ne veulent pas d’un joueur malheureux au club parce qu’ils l’ont empêché de partir. Le PSG a négocié sur le prix final, mais Bournemouth va accepter cette offre », avoue le dirigeant anglais.

Vendredi déjà, le journaliste Florian Plettenberg de Sky Sports évoquait un rapprochement entre les deux clubs pour une opération proche des 70 millions d’euros exigés par Bournemouth pour l’international ukrainien. Sauf surprise, le natif de Kiev devrait rejoindre le groupe de Luis Enrique aux États-Unis pour la suite de la Coupe du Monde des Clubs après avoir satisfait à la visite médicale.