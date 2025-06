Mercato : L’ASSE retoquée pour un milieu ghanéen

L’ASSE va devoir revenir à la charge pour un milieu de terrain évoluant dans le championnat autrichien. La première offre de l’AS Saint-Etienne aurait été repoussée par Wolfsberger AC.

Mercato : L’ASSE tente de transférer Agyemang de Wolfsberger AC

Grâce à son outil data, l’ASSE prospecte partout dans sa quête de nouveaux joueurs. Cela lui permet de détecter des talents et de jeunes joueurs très prometteurs dans des clubs modestes, et même dans les championnats les moins en vue. Pendant le mercato d’été 2024, Kilmer Sports Ventures a recruté Lucas Stassin (Westerlo, Belgique), Ben Old (Wellington Phoenix, Australie), Igor Miladinovic (FK Cukaricki, Serbie) ou encore Augustine Boakye (Wolfsberger AC).

Cet été encore, la cellule de recrutement du groupe canadien prospecte dans tous les championnats. Après Boakye, les recruteurs de l’AS Saint-Etienne ont coché le nom d’Emmanuel Agyemang, un autre joueur de Wolfsberger AC. La Direction stéphanoise est même passée à l’offensive immédiatement en faisant une première proposition pour le milieu de terrain, selon Africa Foot.

À voir Info Mercato : Le FC Nantes perd un cadre !

L’offre de 1 M€ de l’AS Saint-Etienne refusée

Cette offre est estimée à 1 M€, alors que le Ghanéen est évalué à 2 M€ par Transfermarkt. Du coup, la proposition de l’ASSE a été repoussée par le club de Bundesliga (première division autrichienne), à en croire la source. Wolfsberger AC exigerait une indemnité de 3 M€ pour sa pépite de 21 ans.

En effet, Emmanuel Agyemang est un joueur prometteur sur qui l’entraîneur Manfred Schmid compte. En 24 matchs disputés en championnat la saison dernière, il avait inscrit 2 buts et délivré 5 passes décisives. Titularisé à seulement 9 reprises, il pourrait avoir plus de temps de jeu cette saison.

Si l’AS Saint-Etienne tient véritablement à l’ancien coéquipier d’Augustine Boakye, elle devrait mettre les moyens pour le recruter. Elle l’a déjà fait cet été pour Irvin Cardona (2,5 M€), Maxime Bernauer (1,2 M€) et Mahmoud Jabber (2 M€ hors bonus). Selon L’Équipe, KSV a même levé l’option d’achat de Pierre Ekwah, estimée à 6 M€.