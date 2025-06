Mercato OM : West Ham ouvre grand la porte pour Nayef Aguerd

Soucieux d’attirer un défenseur central de calibre mondial, l’OM a coché le nom de Nayef Aguerd pour ce mercato estival. Et cela tombe puisque la direction de West Ham ne compte pas retenir l’ancien joueur du Stade Rennais.

Mercato OM : Nayef Aguerd placé sur le marché

Après CJ Egan-Riley (22 ans), l’OM aimerait attirer d’autres renforts défensifs durant ce mercato estival. D’après les renseignements récemment divulgués par le journal L’Équipe, le dossier Facundo Medina avance bien et toutes les parties concernées sont optimistes quant à l’issue de cette affaire. En parallèle, Medhi Benatia scrute d’autres horizons afin de dénicher de nouveaux renforts à Roberto De Zerbi.

Dans cette optique, le conseiller sportif de l’OM n’aurait pas abandonné la piste menant notamment à Nayef Aguerd. À deux ans de la fin de son contrat, l’international marocain souhaite quitter West Ham pour retrouver de la stabilité dans un autre club en vue de la Coupe du Monde 2026.

De retour de prêt à la Real Sociedad, le joueur de 29 ans, également annoncé dans le viseur de la Juventus Turin, devrait donc quitter les Hammers qui ne le retiendront pas forcément. En effet, d’après les informations de GiveMeSport, le club anglais serait prêt à laisser partir Nayef Aguerd si un prétendant se présente avec une offre de 23 millions d’euros.

Toujours selon la même source, West Ham écarterait l’option d’un prêt ou d’un échange et souhaite vendre directement le compatriote d’Azzedine Ounahi. La Juve, qui négociait un deal incluant un échange de joueurs et proposait Daniele Rugani (30 ans) en échange, a donc été contrainte de revoir ses copies. Reste maintenant à savoir si l’OM sera à même de répondre aux exigences de West Ham pour recruter Nayef Aguerd d’ici le 1er septembre et la fin du mercato estival.

