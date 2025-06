Mercato PSG : Un départ du Paris SG à 50M€ validé !

Le PSG reste très actif sur le mercato avec l’ambition d’apporter des renforts à un effectif de Luis Enrique déjà assez huilé. Mais le sens des départs du Paris Saint-Germain, s’il y a un joueur dont le nom revient avec insistance, c’est bien Gonçalo Ramos.

Mercato PSG : Gonçalo Ramos, un avenir toujours en suspens

Recruté lors du mercato hivernal 2023-2024 en provenance de Benfica, Gonçalo Ramos n’a jamais réellement trouvé sa place au Paris Saint-Germain. Peu utilisé par Luis Enrique, l’attaquant portugais se heurte à un style de jeu qui ne lui correspond pas.

« Il avait une idée bien précise de ce qu’il voulait mettre en place, et on l’a vu, surtout sur les derniers mois, avec un style de joueur sur la pointe de l’attaque qui ressemble plus à un neuf et demi, numéro 10, plutôt qu’à un pur attaquant de pointe, comme peut l’être Gonçalo Ramos », a déclaré Jérôme Rothen sur RMC.

Un profil qui ne colle pas aux exigences de Luis Enrique

Luis Enrique, partisan d’un jeu fluide et mobile, a rapidement privilégié des profils hybrides sur le front de l’attaque, en reléguant Ramos à un rôle secondaire. « Une fois que t’as compris ça, il faut le digérer. Je pense que Ramos a mis une année à digérer et à comprendre ce qu’il attendait, et le temps de jeu réduit qu’il aurait cette année », a précisé Rothen.

« Tu sais aussi que si t’acceptes de rester au PSG cette année, tu vas avoir un temps de jeu réduit mais avec l’opportunité de jouer des matchs, ce qui a été le cas puisqu’il a joué 84 matchs sur les deux ans », a-t-il ajouté avant d’évoquer l’avenir de l’attaquant international portugais.

Le constat est clair : le PSG ne retiendra pas Ramos en cas d’offre importante cet été. « Quand il a eu l’occasion de jouer et de briller, tu restes souvent un petit peu sur ta faim […] S’il y a une offre importante de plus de 50 M€, ils le laisseront partir », conclut Jérôme Rothen.