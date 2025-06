Mercato RC Lens : Ça coince pour Matthieu Udol !

Ces derniers jours, le RC Lens a exprimé son intérêt pour signer Matthieu Udol en provenance du FC Metz. Mais dans les coulisses, les discussions sont à la traîne, en raison des exigences financières des Grenats.

Mercato RC Lens : Metz trop gourmand pour Matthieu Udol

Grand artisan de la montée du FC Metz en Ligue 1, Matthieu Udol est devenu une cible prioritaire pour le RC Lens depuis quelques jours. La cellule de recrutement des Sang et Or multiplie ses efforts pour s’attacher les services du latéral gauche de 29 ans, mais les dirigeants du club Messin n’arrangent pas les choses. Selon les informations du Républicain Lorrain, le FC Metz réclame une somme de 5 millions d’euros pour la vente de Matthieu Udol.

Un montant inférieur à celui-ci n’est pas envisageable dans les bureaux des Grenats, alors que le RC Lens n’en dispose pas assez pour répondre à cette exigence. Pour l’instant, les négociations entre les deux clubs sont coincées à ce stade. Pendant ce temps, Matthieu Udol a donné son accord personnel pour rejoindre le club artésien. Photo : Les joueurs du RC Lens

Il a été séduit par leur nouveau projet sous la houlette de Pierre Sage, avec la promesse de temps de jeu conséquent et une possible participation en compétition européenne. Cependant, Matthieu Udol devra attendre le feu vert du FC Metz avant de rejoindre le RC Lens. Si les Messins n’acceptent pas la proposition des Lensois et continuent d’en exiger de trop, cela pourrait refroidir l’intérêt de leur homologue français. Affaire à suivre !