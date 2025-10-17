Toulouse FC – FC Metz : le TFC compte prolonger sa série à domicile face au FC Metz en crise

C’est ce week-end que le Toulouse FC reçoit le FC Metz pour un duel entre deux formations aux trajectoires différentes. Bon à domicile, le TFC reste sur une belle série face aux Grenats en championnat Ligue 1, alors que les hommes de Stéphane Le Mignan peinent toujours à lancer leur saison.

Le Toulouse FC reste une forteresse face à Metz

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le Toulouse FC a remporté 64 % de ses matchs à domicile contre Metz en championnat (21 victoires sur 33). Aucun autre adversaire n’est aussi régulier pour offrir un tel pourcentage de réussite au club haut-garonnais en Ligue 1.

À domicile, les buts des Violets se nombrent à 27 buts sur les 19 dernières réceptions. Le TFC n’a échoué sur ce plan qu’une seule fois et c’était face au Paris Saint-Germain. Voici qui encourage : le TFC a marqué au moins deux buts lors de ses trois dernières rencontres au Stadium, une dangerosité offensive qu’il n’avait plus connue depuis 2018.

Une attaque toulousaine robuste, mais une défense fragile

Les matchs du TFC sont un véritable concentré de spectacle cette saison et il faut le noter. Après sept journées, les Toulousains totalisent déjà 23 buts (11 inscrits, 12 concédés) . C’est leur meilleur début offensif depuis la saison 1985/1986. L’attaque tourne donc à plein régime, mais la défense a encore besoin de se stabiliser pour espérer viser plus haut.

Le FC Metz bon dernier, l’inquiétude grandit

De son côté, l’équipe du FC Metz traverse une période très difficile. Les Grenats n’ont toujours remporté aucun match lors de leurs sept journées de Ligue 1 (2 nuls, 5 défaites). C’est la septième fois de leur histoire que mes Messins connaissent un tel début d’exercice catastrophique, un record pas très flatteur dans son parcours en championnat.

Les déplacements, particulièrement compliqués pour les Lorrains, se sont soldés par 11 buts encaissés lors des trois matchs disputé à l’extérieur. C’est indiscutablement le pire total de l’élite à ce stade et le classement le note bien.

Le TFC ultra favori

Avec son manque de caractère en attaque, un public fidèle mais fiévreux, la fragilité défensive messine fait apparaitre le Toulouse FC comme le grand favori de cette rencontre à venir. Un succès permettrait au club de Carles Martínez Novell de se rapprocher du top 6, tout en enfonçant un peu plus un FC Metz dans le doute.