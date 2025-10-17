Mercato : L’AS Monaco dégote un milieu en Angleterre !

La direction de l’AS Monaco fonce sur un milieu de terrain français en Angleterre. Le jeune crack pourrait venir à Monaco cet hiver.

Mercato : L’AS Monaco vise un renfort solide en Angleterre !

L’AS Monaco prépare déjà son hiver. Après le changement d’entraîneur, les dirigeants accélèrent. Adi Hütter a été limogé pendant la trêve internationale et Sébastien Pocognoli a pris les rênes de l’équipe pour changer les choses. Et il faut des joueurs en pleine forme pour l’accompagner.

Dans les bureaux du Rocher, la cellule de recrutement cherche un milieu défensif capable d’apporter équilibre et puissance. Et leurs regards se tournent vers l’Angleterre. Selon Estadio Deportivo, le nom de Boubakary Soumaré serait en haut de leur liste. Le Français évolue actuellement à Leicester City et montre de belles qualités en Championship. Son contrat s’achève en juin prochain, et sa valeur est estimée à 12 millions d’euros.

Boubakary Soumaré pourrait donc partir gratuitement à la fin de la saison puisque jusqu’à présent il n’a pas encore donné son feu vert pour prolonger son bail. Du beau monde tourne autour de lui pour frapper ce coup en or cet hiver ou l’été prochain. L’AS Roma et le FC Séville suivraient son dossier. Cette saison, le natif de Noisy-le-Sec a disputé neuf matchs et signé une passe décisive. Les dirigeants monégasques bougent les lignes pour battre la concurrence.