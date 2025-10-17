Mercato PSG : Luis Campos fonce sur un crack à 60M€

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos flaire un joli coup en Premier League. Les Anglais ont fixé leur tarif.

Mercato PSG : Luis Campos vise Sandro Tonali !

Les dirigeants du PSG s’activent déjà en coulisses pour recruter de nouvelles pépites lors des mercatos en 2026. Le tacticien parisien, Luis Enrique aurait réclamé à Luis Campos, directeur sportif du club, un renfort au milieu de terrain. Selon Caughtoffside, un nom circule dans les bureaux du Camp des loges. Il s’agit de Sandro Tonali.

Lire aussi : Tensions au PSG : Yohan Cabaye et Luis Campos, rien ne va !

Le joueur de 25 ans, en pleine forme à Newcastle, attire les regards par son profil et son expérience. Sous contrat jusqu’en 2028, l’international italien (29 sélections, 3 buts) reste un élément important des Magpies en Angleterre. Déloger le meneur de jeu ne sera pas une mince affaire. Il y a la concurrence sur le dossier et le prix du jeune crack est un peu élevé.

À voir

Toulouse FC – FC Metz : le TFC compte prolonger sa série à domicile face au FC Metz en crise

Lire aussi : PSG : Une nouvelle fraîche tombe pour Bradley Barcola !

Le PSG n’est pas seul. La Juventus Turin surveille également le natif de Lodi, que Newcastle valoriserait à environ 60 millions d’euros. Cette saison, Tonali a déjà offert deux passes décisives en neuf matchs, toutes compétitions confondues. Les pensionnaires du Parc des Princes n’ont pas encore entamé des discussions avec l’entourage du joueur. Ils attendent la fin de la saison pour passer à l’attaque.