Le Stade Brestois tient le successeur de Pierre Lees-Melou

Le Stade Brestois se prépare déjà à l’après-Pierre Lees-Melou. Alors que le milieu de terrain de 32 ans est convoité par l’OL et le Stade Rennais FC, les Ty-Zefs se tournent vers Junior Mwanga.

Mercato Stade Brestois : Junior Mwanga successeur de Pierre Lees-Melou ?

Le Stade Brestois est sous la menace de perdre Pierre Lees-Melou cet été. L’ancien joueur de l’OGC Nice est fortement courtisé par l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais. Les deux prétendants de Ligue 1 sont séduits par sa palette technique et son impact physique dans l’entrejeu des Ty-Zefs. Si, pour l’instant, aucune offre n’a encore été soumise au Stade Brestois, la cellule de recrutement ne perd tout de même pas de temps.

Selon les informations du site Les Transferts, Junior Mwanga est déjà ciblé pour compenser le départ de Pierre Lees-Melou. La situation du jeune Franco-Congolais est donc suivie de très près. Milieu défensif de métier, il est également capable de jouer en tant que relayeur et défenseur central. Sa polyvalence représente sans doute un atout majeur pour le Stade Brestois.

Arrivé au RC Strasbourg en août 2023, Junior Mwanga est encore sous contrat jusqu’en juin 2027. En janvier dernier, il a évolué sous les couleurs du Havre AC sous forme de prêt de six mois. Avec le HAC, il s’est illustré avec 11 apparitions, un but et deux passes décisives.