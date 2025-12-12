Mercato : le Stade Rennais vise un coup de maître en Premier League !

La direction du Stade Rennais négocie un joli deal en Angleterre pour le prochain mercato hivernal. Un roc français pourrait venir à Rennes.

Mercato Stade Rennais : Boscagli attendu à Rennes cet hiver ?

Habib Beye veut plus de vivacité en défense et aurait coché le nom d’Olivier Boscagli. Le coach du Stade Rennais cherche un joueur expérimenté, et le Français de 28 ans répond exactement à ce besoin. Le défenseur, arrivé à Brighton avec une réputation forte après son passage réussi au PSV Eindhoven, traverse un moment compliqué en Angleterre.

Très peu utilisé par Fabian Hürzeler, il recule dans la hiérarchie, perd du temps de jeu, puis de la confiance. Son profil attire quand même le Stade Rennais. Selon Jeunes Footeux, les dirigeants rennais ont déjà approché son entourage. Ils veulent savoir si un prêt, assorti d’une option d’achat, peut se faire lors du prochain mercato hivernal.

À voir

Un futur Ballon d’Or à l’OM : L’annonce choque Marseille !

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Une offre de 40M€ tombe pour un crack du SRFC

Le Stade Rennais pourrait perdre un roc cet hiver. Anthony Rouault, qui n’a pas réussi à s’ancrer dans le onze, se dirige vers la sortie. Son départ si ça se confirme, va libérer une place dans la rotation. Boscagli pourrait compenser le vide. Le défenseur français serait ouvert à une arrivée en Bretagne. Sous la houlette de Habib Beye, il pourrait avoir du temps de jeu et se relancer. Il faut préciser que les pensionnaires du Roazhon Park n’ont pas encore dégainé une offre concrète pour le roc français.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Le SRFC s’offre un crack pour sa défense

Mercato Stade Rennais : Gros coup de froid pour Zongo

À voir

Mercato SRFC : Le PSG en grand danger pour Jérémy Jacquet !

Mercato : Un crack du Stade Rennais prêt à dire oui au PSG ?