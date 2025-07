Mercato: Cole Palmer répond en personne à l’intérêt du PSG

Héros de la finale de la Coupe du Monde des Clubs 2025, Cole Palmer, l’attaquant de Chelsea, serait sur les tablettes de sa victime, le PSG. Le club de la capitale française serait prêt à une folie pour l’attirer cet été. Le joueur de 23 ans a fait le point sur son avenir.

Mercato : Le PSG prêt à investir 250M€ pour recruter Cole Palmer

Auteur d’un doublé, Cole Palmer a été le principal bourreau du Paris Saint-Germain lors de la finale de la Coupe du Monde des Clubs remportée par Chelsea (3-0). Et tout logiquement, la prestation de l’international anglais n’a pas laissé indifférents les dirigeants parisiens, désireux de recruter un avant-centre de calibre mondial durant ce mercato estival.

Il y a quelques jours, le média espagnol Fichajes a révélé que Nasser Al-Khelaïfi a donné son aval pour une offre pharaonique de 250 millions d’euros pour le buteur des Blues. Séduit par le profil technique et très adroit devant les buts du joueur de Chelsea, le PSG pourrait en faire le plus gros transfert de l’histoire du football, devant Neymar et ses 222 millions d’euros du Barça à Paris en 2017.

Cependant, le club londonien, qui dispose de moyens financiers importants pour garder son joyau, ne compte pas le laisser partir de si tôt. Alors que le contrat de Palmer court jusqu’en juin 2033, le président de Chelsea, Todd Boehly, aurait hermétiquement fermé la porte au nez des Rouge et Bleu. Une décision validée par le principal concerné qui ne semble pas particulièrement emballé à l’idée de changer d’air.

Cole Palmer veut gagner la Ligue des Champions avec Chelsea

Le Paris SG n’est visiblement pas seul sur la piste menant à Cole Palmer. En effet, selon les renseignements obtenus par le site Defensa Central, le Real Madrid serait également positionné pour recruter le chouchou de Stamford Bridge en cas de départ de Vinicius, courtisé par l’Arabie Saoudite.

« C’est un joueur que la direction merengue apprécie beaucoup » explique le site sportif, précisant toutefois que Florentino Pérez, le président des Merengues, juge le natif de Manchester un peu cher. Qu’à cela ne tienne. Cole Palmer nourrit de grandes ambitions pour son club formateur et ne songe même pas à un départ cet été.

Au micro de la BBC, le prodige anglais a d’ailleurs annoncé : « je veux remporter la Ligue des champions avec Chelsea et la Coupe du Monde avec l’Angleterre. Voici ma liste de priorités. » Le Paris SG et le Real Madrid savent donc à quoi s’en tenir dans ce dossier.