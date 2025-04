Mercato Stade Rennais : Southampton dépose un indésirable !

Southampton a tranché pour l’avenir du milieu offensif du Stade Rennais, Albert Grønbæk. Le club anglais ne lèvera pas l’option d’achat de l’international danois.

Mercato Stade Rennais : Albert Grønbæk de retour au SRFC cet été

Le calvaire continue pour Albert Grønbæk. Le milieu offensif danois va faire son retour au Stade Rennais à la fin de la saison. Arrivé à Rennes cet été en provenance du club norvégien du FK Bodö/Glimt pour 15 millions d’euros, l’international danois a été prêté avec option d’achat à Southampton lors du dernier mercato hivernal.

Sous la houlette des anciens tacticiens du SRFC, Julien Stéphan et Jorge Sampaoli, le Danois n’a pas eu un bon temps de jeu en raison de la forte concurrence et de ses performances moins convaincantes. Pour lui permettre d’avoir plus de temps de jeu et de poursuivre sa progression, les dirigeants du club breton ont décidé de l’envoyer en prêt en Angleterre.

Mais en Premier League, Albert Grønbæk n’a pas non plus réussi à montrer tout son potentiel chez les Saints. Il a fait seulement quatre apparitions avec Southampton depuis janvier. Cette formation anglaise est actuellement la lanterne rouge de la Premier League et est déjà condamnée à jouer le Championship la saison prochaine.

Selon les informations de la presse anglaise, Southampton ne va pas conserver l’international danois pour la saison prochaine. Les dirigeants anglais auraient décidé de ne pas lever l’option d’achat, ce qui signifie qu’Albert Grønbæk devrait faire son retour au Stade Rennais à la fin de cette campagne. En Bretagne, le Danois n’entrera certainement pas dans les plans du technicien rennais, Habib Beye.

Les pensionnaires du Roazhon Park devront alors lui trouver une nouvelle destination pour qu’il puisse s’aguerrir. Pour le moment, aucun prétendant ne se positionne pour l’accueillir. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande d’Albert Grønbæk est estimée à 12 millions d’euros.