Mercato ASSE : Stassin, le Paris FC ne lâche pas l’affaire

Le départ de Lucas Stassin de l’ASSE prend de l’épaisseur à l’approche du mercato d’été. L’intérêt du Paris FC pour l’attaquant des Verts se confirme.

ASSE Mercato : Le Paris FC tient toujours à Lucas Stassin, mais …

Alors que l’ASSE cherche à se renforcer pendant ce mercato d’hiver, quelques-uns de ses joueurs, notamment Lucas Stassin, sont convoités. Il reste sur les tablettes du Paris FC qui avait tenté de le recruter pendant le marché d’été. Évoquée ces dernières semaines, l’offensive que le club de la capitale prépare pour l’avant-centre des Verts est confirmée pour Le Parisien.

Toutefois, le journal régional doute fort que l’AS Saint-Etienne accepte de revoir ses prétentions à la baisse, quatre mois après avoir repoussé une proposition intéressante du club promu.

« On voit mal l’ASSE, qui avait demandé au Paris FC 42 millions d’euros (35 + 7 de bonus) le 1er septembre dernier, revoir ses prétentions à la baisse », estime le quotidien.

ASSE : Le clan Stassin toujours enclin au départ !

En effet, la direction de Kilmer Sports Ventures (KSV) avait décidé de ne pas se séparer de Lucas Stassin. Alors que ce dernier ne voulait pas jouer en Ligue 2, Ivan Gazidis lui avait fermé la porte de sortie, en repoussant toutes les offres.

Cependant, la donne pourrait changer en janvier 2026. Toujours enclin au départ de son protégé de Saint-Etienne, le clan Stassin pousse pour le voir quitter le club stéphanois. Et cette envie d’ailleurs a plombé la première moitié de la saison de l’international Espoirs belge. Il n’a marqué que 4 buts en 14 matchs disputés en championnat.

