Mercato OM : Accord conclu, un phénomène va signer à Marseille !

La direction de l’OM bouge les lignes pour prolonger le contrat de l’une de ses pépites. Les négociations sont en bonne voie.

Mercato OM : Une pépite va prolonger son contrat

Le mercato hivernal s’ouvrira officiellement dans quelques jours et des mouvements se préparent à Marseille dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées. Le patron du club phocéen, Pablo Longoria a indiqué que certains dossiers doivent être bouclés en janvier. Certains indésirables vont plier leurs bagages pour chercher une nouvelle destination.

En interne aussi, ça bouge. Une pépite sera prolongée. Selon RMC Sport, l’OM met les bouchées doubles pour blinder l’un de ses minots. Tadjidine Mmadi, ailier de 18 ans, va parapher un nouveau bail. Les négociations sont en cours et les deux parties seraient sur le point de trouver un accord définitif. Le jeune crack montre sur le terrain qu’il est en pleine forme.

À voir

CAN 2025 : Salah sauve l’Égypte, le Mali freiné

Lire aussi : Alerte Mercato : l’OM devancé pour Souffian El Karouani

Entré contre Bourg-en-Bresse, en 32e de finale de la Coupe de France, Tadjidine Mmadi a fait trembler les filets et a participé au festival de buts des Olympiens. C’est son premier but avec les pros. Dans la foulée, discussions ouvertes. Un nouveau contrat sur la table. Déjà lié au club jusqu’en 2028, Mmadi pourrait prolonger de deux saisons de plus. Le jeune crack a séduit le technicien marseillais, Roberto De Zerbi.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : La liste noire de De Zerbi pour l’hiver fuite !

Mercato : Bernardo Silva, le numéro 10 attendu à l’OM ?

À voir

Mercato PSG : Un prodige grec arrive !

Mercato OM : Un accord génial de l’OL irrite Marseille !