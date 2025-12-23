Mercato PSG : Un prodige grec arrive !

Un milieu de terrain grec est sur la short-list du PSG pour ce mercato hivernal. Mais des géants européens veulent gâcher les plans du Paris SG.

Mercato PSG : Luis Campos vise un milieu grec

Le PSG veut renforcer son milieu pour la seconde partie de la saison. Les Parisiens occupent la deuxième place au classement en Ligue 1 avant la trêve. De nouvelles pépites sont attendues à Paris dans les prochaines semaines pour apporter du sang neuf à l’équipe de Luis Enrique. Le directeur sportif du club de la capitale, Luis Campos a trouvé une perle rare en Belgique pour ce mercato hivernal.

Selon Transferfeed, le club parisien suit de près Konstantinos Karetsas. Le milieu offensif grec évolue au KRC Genk en Belgique. Le jeune crack met tout le monde d’accord. Titulaire indiscutable et sous contrat jusqu’en juin 2027, Karetsas a déjà claqué 1 but et délivré 8 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues cette saison. Transfertmarkt l’évalue à 28 millions d’euros.

La direction du Paris SG envisagerait de passer à l’attaque dans les prochaines semaines. Mais le dossier est un peu complexe notamment à cause de la rude concurrence. Le Paris Saint-Germain n’est pas seul sur le coup. Trois géants de Premier League flairent aussi la piste. Arsenal préparerait une offre estimée à 45 millions d’euros. Chelsea, de son côté, disposerait déjà d’un accord verbal avec le joueur.

