Coup de tonnerre au PSG : Ousmane Dembélé proche d’Arsenal

Privé de temps de jeu depuis son retour de blessure, Ousmane Dembélé commencerait à s’agacer. Un certain malaise existerait même entre l’attaquant français et son entraîneur Luis Enrique. Au point de rejoindre les rangs d’Arsenal FC lors du prochain mercato estival.

Mercato PSG : Crise en interne entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique ?

Vainqueur du dernier Ballon d’Or et du prix The Best de la FIFA, Ousmane Dembélé connait une saison 2025-2026 compliquée. Gêné par une blessure à la cuisse contractée avec l’équipe de France face à l’Ukraine en novembre passé, l’attaquant du PSG a manqué un mois de compétition avant de revenir et se blesser deux semaines plus tard face au Bayern Munich en Ligue des Champions.

Sa saison est donc hachée depuis le départ et il n’a pas joué un match dans son intégralité depuis la Supercoupe d’Europe face à Tottenham le 13 août dernier. Pourtant, l’entourage de Dembélé assure que la star parisienne est prête pour jouer plus et même débuter les rencontres.

Mais Luis Enrique et son staff préfèrent y aller en douceur, n’accordant que quelques minutes à l’international français lors des dernières apparitions des Rouge et Bleu. Et d’après Bertrand Latour, cette situation nourrit des tensions entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique.

PSG : Après le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé encore couronné

« Oui, il y a un problème au PSG entre le staff, le club, et le Ballon d’Or. Le staff considère qu’il n’est pas prêt pour débuter un match (…) Le joueur, lui, pense qu’au contraire il a besoin de débuter des matchs pour enchainer, gagner du rythme et devenir performant. Ça crée des tiraillements au sein du club. Il y a eu des discussions entre le clan du joueur et les dirigeants pour évoquer ce problème-là.

Pour le moment, on en est uniquement là. De l’extérieur, on a la sensation qu’il n’est pas capable de débuter les matchs. Ce n’est pas ce que ressent le joueur, car il répond à toutes les demandes qui sont formulées à l’entrainement. Il effectue tout ce qui lui est demandé, mais il ne débute pas les rencontres.

Y a quand même un moment donné, où il devra débuter sa saison, car à l’heure, où on se parle, il a marqué trois buts et sa saison n’a pas débuté », a expliqué le journaliste dans le Late FC sur Canal+ Foot. Tout logiquement, ce contexte nourrit déjà les rumeurs autour de l’avenir du natif de Vernon dans la capitale.

Arsenal prêt à passer à l’action pour Ousmane Dembélé ?

À la recherche d’un renfort offensif, Arsenal surveillerait avec attention la situation d’Ousmane Dembélé au Paris SG. Mécontent de la gestion de son poste par son entraîneur Luis Enrique, le Champion du Monde 2018 pourrait avoir des envies d’ailleurs l’été prochain, si les choses ne changent pas.

PSG : Ousmane Dembélé présent face à Tottenham ? Le verdict

Désireux d’attirer un ailier gauche ou un numéro 9, Mikel Arteta, le manager des Gunners, apprécierait énormément le profil de Dembélé, capable d’évoluer aux deux postes. Selon le média espagnol Defensa Central, les dirigeants du club londonien se tiendraient prêts à lancer une offensive à l’issue de la saison si le compatriote de Kylian Mbappé manifestait des envies d’ailleurs. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ousmane Dembélé est évalué à 100 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt.

