Mercato ASSE : Des négociations entamées pour un défenseur

L’ASSE serait toujours intéressée par les services d’un défenseur évoluant dans le championnat Suisse. Kilmer Sports Ventures aurait entamé les discussions pour le recruter.

Mercato : L’ASSE négocie le transfert de Moutaz Neffati

A la recherche d’un arrière latéral cet hiver, l’ASSE serait passée à l’offensive pour s’offrir les services de Moutaz Neffati. Inscrit dans les petits papiers des recruteurs stéphanois depuis l’été dernier, le défenseur latéral droit n’a plus qu’un an de contrat avec l’IFK Norrköping en Suisse. Kilmer Sports Ventures aurait attendu le mercato hivernal pour entamer les négociations pour son transfert.

Lisez aussi : ASSE : CdF, les Verts sur un nuage malgré leur élimination

À voir

Alerte Mercato : l’OM devancé pour Souffian El Karouani

Selon les informations de But Football Club, l’AS Saint-Etienne procède par petits pas, mais avance bien sur le dossier du néo-international Tunisien (3 sélections). « Les deux parties affichent une volonté claire de trouver un terrain d’entente », d’après la source. Quant au média maghreb-foot.com, il assure que les discussions pour la signature du joueur de 21 ans sont entrées dans une phase décisive.

Engagé par l’IFK Norrköping en juin 2022 et prêté à IF Sylvia en 2023, puis à KR Reykjavik en Islande en 2024, Moutaz Neffati arrive en fin de contrat le 31 décembre 2026. Selon Transfermarkt, sa valeur est estimée à 750 000 euros.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Grosse polémique autour de Djylian N’Guessan à Nice

ASSE : Coupe de France, 3 jeunes joueurs marquent des points

À voir

Coup de tonnerre au PSG : Ousmane Dembélé proche d’Arsenal

L’ASSE sombre encore, Horneland au bord du craquage !